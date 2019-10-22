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14:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«В финале Кубка Гагарина не брил бороду из-за лени». Интервью лучшего вратаря КХЛ

Интервью голкипера ЦСКА Ильи Сорокина — в спецпроекте «Бородатый хоккей».

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Борода и прическа в финале Кубка Гагарина

— Все помнят с прошлогоднего плей-офф вашу супердлинную бороду и кудрявые волосы. Если бы побрились, ЦСКА не взял бы Кубок?

— Конечно, нет (смеется). Здесь дело совсем не в суевериях — это просто банальная лень. Несмотря на финальную серию, при желании я мог бы найти время. Но поскольку его не было — вы видели, что творилось с моим внешним видом (смеется).

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— Настолько длинные волосы и борода не закрывали вам обзор во время игры?

— Пару раз было, да. Волосы лезли в глаза. Но в целом шевелюра мне даже помогала. Когда шайба попадала в голову, это сильно смягчало удар.

— Все игроки ЦСКА в финальной серии ходили с длинной бородой. Были среди вас те, кто побрился втихаря?

— Я не помню, чтобы кто-то специально побрился, или наоборот. У некоторых борода просто не росла. У нас все ребята позитивные, уверенные в своих силах. Не думаю, что если бы кто-то сбрил бороду, это что-то бы изменило.

— К чемпионату мира в Братиславе вы побрились и подстриглись. Сейчас на лице опять внушительная растительность. До финала не будете трогать?

— Да нет. (Смеется). Если я не буду трогать бороду до конца сезона — на лице будет полнейший хаос. Главное, найти время и желание, чтоб привести себя в порядок.


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— Артемий Панарин как-то возмущался, что его просто ужасно подстригли в питерском барбершопе. У него как раз такие кудрявые волосы, как у вас. Как часто вы остаетесь недовольны работой мастера?

— Как часто?

Да почти каждый мой поход в барбершоп — неудачный.

— И что вы делаете с мастером? Возмущаетесь?

— А смысл? Я просто ухожу домой. В слезах. Жаловаться родителям. (Смеется).

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Похмелья с прошлого сезона у ЦСКА нет. Мы стали только сильнее

— У многих чемпионских команд на следующий сезон происходит кризис. У ЦСКА нет ничего подобного. Какие у вас впечатления от первой четверти сезона?

— Никакого похмелья с прошлого сезона у нас нет. ЦСКА только стал еще сильнее. В команде произошло точечное усиление. Добавились два очень сильных игрока — Секач и Киселевич. Если смотреть на таблицу — у нас, конечно, все гладко. Но на самом деле есть много аспектов, которые требуют серьезной доработки. Но время есть, и мы все усовершенствуем. Идем в ногу с хороший настроением.

— Два десятка матчей позади. Из тех, которые вы играли, какой показался самым тяжелым?

— Физически или психологически?

— И то, и другое.

— Для меня сложная игра — это та, в которой меньше 20 бросков. Уже не помню, с кем мы такие играли. Непросто было со «Спартаком». Там, напротив, очень много голов и в ту, и в другую сторону. Для болельщиков — это плюс, а я как вратарь в том матче очень устал. Слишком много бросков.

— Многие клубы с этого сезона перешли на канадские площадки — это как раз большие скорости, внушительное количество бросков. Для нападающих, понятно, — это плюс. А что думают вратари на этот счет?

— Мы играли с «Динамо» как раз на канадской площадке — мне это нововведение очень нравится. Для вратарей это интересно.

Игра получилась интенсивной с большим количеством опасных моментов. Ты всегда должен держать себя в тонусе, быть наготове. Нужно понимать, что в любой момент может прилететь бросок, и он не будет выглядеть глупым. У площадки сейчас нет углов, и любой момент становится действительно серьезным. Так что, я полностью поддерживаю это новшество. Единственное, хочется, чтобы у всех размеров был единый стандарт. Тяжело играть день на канадской площадке, а следующую игру — уже на европейском аэродроме. Но, думаю, КХЛ к этому придет. Просто вопрос времени. Сейчас на больших площадках играть уже не так интересно. Хоккей кажется каким-то медленным. Большее количество времени для принятия решений иногда идет только во вред. Много думаешь — начинаешь допускать ошибки.

— У кого в ЦСКА самая крутая борода, кроме вас, конечно.

— Бесспорно, Никита Нестеров. У него просто нет конкурентов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Алена Гребенькова

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