«В финале Кубка Гагарина не брил бороду из-за лени». Интервью лучшего вратаря КХЛ
Интервью голкипера ЦСКА Ильи Сорокина — в спецпроекте «Бородатый хоккей».
Интервью голкипера ЦСКА Ильи Сорокина — в спецпроекте «Бородатый хоккей».
— Все помнят с прошлогоднего
— Конечно, нет (смеется). Здесь дело совсем не в суевериях — это просто банальная лень. Несмотря на финальную серию, при желании я мог бы найти время. Но поскольку его не было — вы видели, что творилось с моим внешним видом (смеется).
— Настолько длинные волосы и борода не закрывали вам обзор во время игры?
— Пару раз было, да. Волосы лезли в глаза. Но в целом шевелюра мне даже помогала. Когда шайба попадала в голову, это сильно смягчало удар.
— Все игроки ЦСКА в финальной серии ходили с длинной бородой. Были среди вас те, кто побрился втихаря?
— Я не помню, чтобы
— К чемпионату мира в Братиславе вы побрились и подстриглись. Сейчас на лице опять внушительная растительность. До финала не будете трогать?
— Да нет. (Смеется). Если я не буду трогать бороду до конца сезона — на лице будет полнейший хаос. Главное, найти время и желание, чтоб привести себя в порядок.
— Артемий Панарин
— Как часто?
Да почти каждый мой поход в барбершоп — неудачный.
— И что вы делаете с мастером? Возмущаетесь?
— А смысл? Я просто ухожу домой. В слезах. Жаловаться родителям. (Смеется).
— У многих чемпионских команд на следующий сезон происходит кризис. У ЦСКА нет ничего подобного. Какие у вас впечатления от первой четверти сезона?
— Никакого похмелья с прошлого сезона у нас нет. ЦСКА только стал еще сильнее. В команде произошло точечное усиление. Добавились два очень сильных игрока — Секач и Киселевич. Если смотреть на таблицу — у нас, конечно, все гладко. Но на самом деле есть много аспектов, которые требуют серьезной доработки. Но время есть, и мы все усовершенствуем. Идем в ногу с хороший настроением.
— Два десятка матчей позади. Из тех, которые вы играли, какой показался самым тяжелым?
— Физически или психологически?
— И то, и другое.
— Для меня сложная игра — это та, в которой меньше 20 бросков. Уже не помню, с кем мы такие играли. Непросто было со «Спартаком». Там, напротив, очень много голов и в ту, и в другую сторону. Для болельщиков — это плюс, а я как вратарь в том матче очень устал. Слишком много бросков.
— Многие клубы с этого сезона перешли на канадские площадки — это как раз большие скорости, внушительное количество бросков. Для нападающих, понятно, — это плюс. А что думают вратари на этот счет?
— Мы играли с «Динамо» как раз на канадской площадке — мне это нововведение очень нравится. Для вратарей это интересно.
Игра получилась интенсивной с большим количеством опасных моментов. Ты всегда должен держать себя в тонусе, быть наготове. Нужно понимать, что в любой момент может прилететь бросок, и он не будет выглядеть глупым. У площадки сейчас нет углов, и любой момент становится действительно серьезным. Так что, я полностью поддерживаю это новшество. Единственное, хочется, чтобы у всех размеров был единый стандарт. Тяжело играть день на канадской площадке, а следующую игру — уже на европейском аэродроме. Но, думаю, КХЛ к этому придет. Просто вопрос времени. Сейчас на больших площадках играть уже не так интересно. Хоккей кажется
— У кого в ЦСКА самая крутая борода, кроме вас, конечно.
— Бесспорно, Никита Нестеров. У него просто нет конкурентов.
Алена Гребенькова