Эллиотт и Дерябин выбыли до середины декабря

Как отмечается в сообщении, Дерябин получил повреждение незадолго до домашнего матча чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» 17 октября (0:6), Эллиотт травмировался в конце первого периода игры.

«Предварительный срок лечения и восстановления Дерябина — до 15 декабря, Эллиотта — до 16 декабря», — говорится в сообщении.