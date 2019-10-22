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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Эллиотт и Дерябин выбыли до середины декабря

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Защитники минского «Динамо» Стефан Эллиотт и Дмитрий Дерябин пропустят около двух месяцев из-за травм, сообщается на официальном сайте хоккейного клуба.

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Как отмечается в сообщении, Дерябин получил повреждение незадолго до домашнего матча чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» 17 октября (0:6), Эллиотт травмировался в конце первого периода игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Предварительный срок лечения и восстановления Дерябина — до 15 декабря, Эллиотта — до 16 декабря», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Эллиотт набрал 3 очка (1 гол и 2 результативные передачи) в 12 играх, Дерябин сделал три результативных паса в 17 матчах.

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