Эллиотт и Дерябин выбыли до середины декабря
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Защитники минского «Динамо» Стефан Эллиотт и Дмитрий Дерябин пропустят около двух месяцев
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Защитники минского «Динамо» Стефан Эллиотт и Дмитрий Дерябин пропустят около двух месяцев
Как отмечается в сообщении, Дерябин получил повреждение незадолго до домашнего матча чемпионата КХЛ против нижегородского «Торпедо» 17 октября (0:6), Эллиотт травмировался в конце первого периода игры.
«Предварительный срок лечения и восстановления Дерябина — до 15 декабря, Эллиотта — до 16 декабря», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Эллиотт набрал 3 очка (1 гол и 2 результативные передачи) в 12 играх, Дерябин сделал три результативных паса в 17 матчах.