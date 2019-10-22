«Вновь ощущаю себя дебютантом в КХЛ». Защитник «Барыса» — об итогах домашней серии и первой шайбе

— Команде удалось завершить домашнюю серию победой над «Витязем», чем этот матч отличался от игр против «Адмирала» и рижского «Динамо»?

— Отличался тем что мы были обязаны его выиграть и завершить домашнюю серию победой. Мы хорошо двигались. Также и «Витязь» был несколько быстрее в этой игре на мой взгляд.

— Что стало ключевым в этих поединках?

— Я думаю, заряженность на победу, хорошее движение.

— Что сказал Андрей Владимирович после игры с «Витязем»?

— Отметил командные действия, как обычно «молодчики парни», и призвал восстановиться и подготовиться к выезду.

— Команда уступила в последних четырех матчах «Адмиралу». Владивосток становится неудобным?

— Даже не знаю, если смотреть на результаты матчей, то можно сказать что да. Но у них тоже хорошая команда которая стремится побеждать.



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— Вы являетесь лидером команды по блокированным броскам и входите в ТОП-30 всей лиги по этому показателю. В клубе как-то принято оценивать такое достижение?

— Нет, оценивают только очки, голы передачи.

— А как отметили звание лучшего хоккеиста Казахстана?

— Никак. Для меня это было приятной новостью, удивился.

— Вы дебютировали в КХЛ в сезоне 2015/16, сыграв четыре матча за «Барыс». Затем, был перерыв до текущего сезона. Есть-ли ощущение какой-то новизны от выступлений в КХЛ, почувствовали ли вы себя вновь дебютантом?

— Дебютантом да, потому что тогда толком не сыграл и не успел ничего понять. Да и мне постоянно напоминают откуда я пришел.

— В шестнадцати матчах у вас всего лишь восемь штрафных минут. Очевидно, что вы очень дисциплинированный игрок. Но, несмотря на это, насколько просто вас спровоцировать на площадке или заставить фолить?

— Фолить никто намеренно не пытается, стараюсь играть по правилам, а на провокации редко отвечаю.

— Практически в каждой игре вы бросаете по воротам, сделали две голевые передачи. Кому посвятите первую шайбу в Лиге?

— Даже не знаю надо ли кому-то посвящать, но если отвечать на вопрос, то отцу наверно — он так и не увидел меня в КХЛ…