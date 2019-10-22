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19:02 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» подтвердило подписание контракта с канадским форвардом Райаном Спунером

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство минского «Динамо» подтвердило подписание контракта с канадским хоккеистом Райаном Спунером. Такая информация размещена на сайте «зубров», сообщает БЕЛТА.

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Новобранец из Канады подписал со столичным клубом односторонний контракт до конца сезона. Райан Спунер начинал свою карьеру в канадском Ottawa Senators Minor Midget AAA, откуда затем перебрался в Peterborough Petes. Хоккеист вызывался в юниорскую сборную Канады, за которую сыграл 6 матчей на чемпионате мира, забросив две шайбы.

На драфте НХЛ Райана Спунера задрафтовал «Бостон Брюинз», за который он впервые сыграл в сезоне 2012/13. Через три года хоккеист окончательно закрепился в составе «Бостона». В сезоне 2015/16 форвард набрал 49 очков (13+36) в 80 матчах регулярного сезона НХЛ. В карьере канадца также выступления за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» и «Ванкувер Кэнакс».

В общей сложности канадец провел в НХЛ 325 матчей, в которых набрал 167 очков (48+119). В Американской хоккейной лиге Райан Спунер сыграл 157 матчей, набрав 142 очка (41+101). Нынешний сезон он начинал в швейцарском «Лугано», за который сыграл три матча.

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