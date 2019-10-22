«Барыс» по буллитам в гостях обыграл минское «Динамо»

Встреча прошла в Минске и завершилась победой подопечных Андрея Скабелки со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

Первый период команды провели без голов. Во втором хозяева открыли счет на 34-й минуте, шайбу забросил Франсис Паре. Но за несколько секунд до второго перерыва Егор Петухов реализовал большинство. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Роман Старченко.

Счет 1:1 продержался на табло до окончания основного времени. В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось. В итоге исход матча решила серия буллитов, в которых хоккеисты казахстанской команды были точнее.

Таким образом, «Барыс» продлил победную серию — в предыдущем матче после нескольких поражений он дома обыграл «Витязь». При этом команда в четвертый раз подряд вышла за рамки основного времени.