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22:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» по буллитам в гостях обыграл минское «Динамо»

ХК «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Встреча прошла в Минске и завершилась победой подопечных Андрея Скабелки со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

Первый период команды провели без голов. Во втором хозяева открыли счет на 34-й минуте, шайбу забросил Франсис Паре. Но за несколько секунд до второго перерыва Егор Петухов реализовал большинство. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Роман Старченко.

Счет 1:1 продержался на табло до окончания основного времени. В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось. В итоге исход матча решила серия буллитов, в которых хоккеисты казахстанской команды были точнее.

Таким образом, «Барыс» продлил победную серию — в предыдущем матче после нескольких поражений он дома обыграл «Витязь». При этом команда в четвертый раз подряд вышла за рамки основного времени.

Следующий матч «Барыс» проведет 24 октября в Ярославле против «Локомотива».

Динамо Мн
1:2Б
0:0, 1:1, 0:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 922.10.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 9444 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАндрей Скабелка
Вратари
Юнас ЭнротЭдвард Паскуале
1-й период
09:32Даррен Дитц
2-й период
27:52Максим Мусоров
28:10Дастин Бойд
33:39Франсис Паре(Дрю Шор, Шейн Принс)
37:01Дрю Шор
37:01Командный штраф
38:12Марк-Андре Граньяни
39:54Егор Петухов(Роман Старченко, Джесси Блэкер)
39:54Командный штраф
3-й период
46:57Олег Евенко
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Даррен Дитц(Барыс)
Статистика
8Штрафное время26
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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