«Барыс» по буллитам в гостях обыграл минское «Динамо»
ХК «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» одержал победу над минским «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла в Минске и завершилась победой подопечных Андрея Скабелки со счетом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
Первый период команды провели без голов. Во втором хозяева открыли счет на 34-й минуте, шайбу забросил Франсис Паре. Но за несколько секунд до второго перерыва Егор Петухов реализовал большинство. Ему ассистировали Джесси Блэкер и Роман Старченко.
Счет 1:1 продержался на табло до окончания основного времени. В овертайме ни одной из команд отличиться не удалось. В итоге исход матча решила серия буллитов, в которых хоккеисты казахстанской команды были точнее.
Таким образом, «Барыс» продлил победную серию — в предыдущем матче после нескольких поражений он дома обыграл «Витязь». При этом команда в четвертый раз подряд вышла за рамки основного времени.
Следующий матч «Барыс» проведет 24 октября в Ярославле против «Локомотива».
|Крэйг Вудкрофт
|Андрей Скабелка
|Юнас Энрот
|Эдвард Паскуале
|09:32
|Даррен Дитц
|27:52
|Максим Мусоров
|28:10
|Дастин Бойд
|33:39
|Франсис Паре(Дрю Шор, Шейн Принс)
|37:01
|Дрю Шор
|37:01
|Командный штраф
|38:12
|Марк-Андре Граньяни
|39:54
|Егор Петухов(Роман Старченко, Джесси Блэкер)
|39:54
|Командный штраф
|46:57
|Олег Евенко
|победный бросок: Даррен Дитц(Барыс)
|8
|Штрафное время
|26
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)