Вудкрофт: Заброшенная шайба чересчур раскрепостила минское «Динамо»

«Разочарованы, что не удалось добиться результата. По большей части матча мы действовали неплохо, как команда, следовали плану на игру. Когда забили, почувствовалось облегчение у игроков, наконец-то мы смогли прервать голевую засуху. Это раскрепостило и расслабило хоккеистов, даже чересчур. Есть над чем работать. Например, когда ведём в счёте, то не можем контролировать ход встречи.

После того как мы забили, «Барыс» перехватил инициативу и отталкивался от своей игры. В третьем периоде мы бросили 14 раз — это хороший результат и определенный позитив. Ну, а в овертайме были шансы у обеих дружин. Сегодня отсмотрим, что было хорошо и что плохо. Из хорошего возьмём позитив, а над тем, что было плохо, начнём работу уже завтра", — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.