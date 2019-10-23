Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
22.10
СКА
Нефтехимик
Б
23
Хоккей. КХЛ
22.10
Динамо Мн
Барыс
Б
12
Хоккей. КХЛ
22.10
Йокерит
Спартак
23
Хоккей. КХЛ
22.10
Салават Юлаев
Авангард
Б
12
Хоккей. КХЛ
22.10
Сибирь
Витязь
41
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
Все события
Фоторепортажи
14«ПСЖ», «Тоттенхэм» и «Сити» порезвились. Обзор вторничных матчей ЛЧ
15В Москве завершился юбилейный Кубок Кремля
22 октября, источник: Чемпионат.com

Вудкрофт: Заброшенная шайба чересчур раскрепостила минское «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги встречи с «Барысом» (1:2 Б).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Разочарованы, что не удалось добиться результата. По большей части матча мы действовали неплохо, как команда, следовали плану на игру. Когда забили, почувствовалось облегчение у игроков, наконец-то мы смогли прервать голевую засуху. Это раскрепостило и расслабило хоккеистов, даже чересчур. Есть над чем работать. Например, когда ведём в счёте, то не можем контролировать ход встречи.

После того как мы забили, «Барыс» перехватил инициативу и отталкивался от своей игры. В третьем периоде мы бросили 14 раз — это хороший результат и определенный позитив. Ну, а в овертайме были шансы у обеих дружин. Сегодня отсмотрим, что было хорошо и что плохо. Из хорошего возьмём позитив, а над тем, что было плохо, начнём работу уже завтра", — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Динамо Мн
1:2Б
0:0, 1:1, 0:0, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 922.10.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 9444 зрителя
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтАндрей Скабелка
Вратари
Юнас ЭнротЭдвард Паскуале
1-й период
09:32Даррен Дитц
2-й период
27:52Максим Мусоров
28:10Дастин Бойд
33:39Франсис Паре(Дрю Шор, Шейн Принс)
37:01Дрю Шор
37:01Командный штраф
38:12Марк-Андре Граньяни
39:54Егор Петухов(Роман Старченко, Джесси Блэкер)
39:54Командный штраф
3-й период
46:57Олег Евенко
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Даррен Дитц(Барыс)
Статистика
8Штрафное время26
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Динамо Мн
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Фанаты требовали у журналистки показать грудь. Она ответила!
Жена Кокорина шикарно отдыхала, пока муж был в тюрьме!
«Локомотив» 46 минут обыгрывал «Ювентус», но все испортил Дибала
Макгрегор похвалил Хабиба в Киеве и анонсировал свое возвращение
«Лейпциг» против «Зенита»: схватка за плей-офф Лиги чемпионов
Биатлонистка Подчуфарова: Российский спорт — это шапито
«Тоттенхэм», «ПСЖ» и «Ман Сити» забили по пять голов в матчах ЛЧ
Россия не смогла увеличить отрыв от Португалии в таблице УЕФА
СКА потерпел четвертое поражение подряд в КХЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь