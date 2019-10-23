Нападающий «Барыса» исполнил волшебный буллит в матче КХЛ
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис исполнил красивый буллит в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».
Нападающий «Барыса» Никита Михайлис исполнил красивый буллит в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».
Казахстанский форвард забросил шайбу, поймав голкипера обманным движением. Портал «Шайба.kz» выложил видео момента, озаглавив его как «волшебный буллит Михайлиса».
Сам матч завершился победой «Барыса» в серии буллитов (2:1).
|Крэйг Вудкрофт
|Андрей Скабелка
|Юнас Энрот
|Эдвард Паскуале
|09:32
|Даррен Дитц
|27:52
|Максим Мусоров
|28:10
|Дастин Бойд
|33:39
|Франсис Паре(Дрю Шор, Шейн Принс)
|37:01
|Дрю Шор
|37:01
|Командный штраф
|38:12
|Марк-Андре Граньяни
|39:54
|Егор Петухов(Роман Старченко, Джесси Блэкер)
|39:54
|Командный штраф
|46:57
|Олег Евенко
|победный бросок: Даррен Дитц(Барыс)
|8
|Штрафное время
|26
|3
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)
|Главный судья
|Виктор Спирин(Россия, Тюмень)