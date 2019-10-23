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11:02 (мск), источник: Vesti.kz

Нападающий «Барыса» исполнил волшебный буллит в матче КХЛ

Нападающий «Барыса» Никита Михайлис исполнил красивый буллит в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».

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Казахстанский форвард забросил шайбу, поймав голкипера обманным движением. Портал «Шайба.kz» выложил видео момента, озаглавив его как «волшебный буллит Михайлиса».

Сам матч завершился победой «Барыса» в серии буллитов (2:1).

Во время загрузки произошла ошибка.
Динамо Мн
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Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 922.10.2019, 19:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 9444 зрителя
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Крэйг ВудкрофтАндрей Скабелка
Вратари
Юнас ЭнротЭдвард Паскуале
1-й период
09:32Даррен Дитц
2-й период
27:52Максим Мусоров
28:10Дастин Бойд
33:39Франсис Паре(Дрю Шор, Шейн Принс)
37:01Дрю Шор
37:01Командный штраф
38:12Марк-Андре Граньяни
39:54Егор Петухов(Роман Старченко, Джесси Блэкер)
39:54Командный штраф
3-й период
46:57Олег Евенко
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Даррен Дитц(Барыс)
Статистика
8Штрафное время26
3Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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