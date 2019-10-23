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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сочи» уступил «Амуру» и проиграл восьмой матч подряд в КХЛ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Сочи» потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу «Амура». В составе победителей шайбы забросили Денис Голубев (15-я минута) и Глеб Корягин (47). У проигравших отличился Сергей Шмелев (58).

Это поражение стало для «Сочи» восьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

В следующем матче «Амур» 26 октября сыграет в гостях с челябинским «Трактором», «Сочи» 25 октября встретится на выезде с «Адмиралом» из Владивостока.

Амур
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 923.10.2019, 12:00 (МСК UTC+3)СЗК "Платинум-Арена", 4571 зритель
Главные тренеры
Александр ГулявцевЛеонид Береснев
Вратари
Марек ЛангхамерИван Налимов
1-й период
04:01Анатолий Елизаров
05:28Валерий Васильев
14:17Денис Голубев(Антон Лазарев, Никита Язьков)
2-й период
23:52Никита Камалов
26:03Марек Лангхамер
30:20Морган Эллис
35:52Морган Эллис
36:47Командный штраф
3-й период
42:05Егор Дугин
46:12Глеб Корягин(Гынек Зогорна, Томаш Зогорна)
57:37Сергей Шмелев(Юрий Александров, Никита Точицкий)
Статистика
6Штрафное время10
5Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяНиколай Акузовский(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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