«Сочи» уступил «Амуру» и проиграл восьмой матч подряд в КХЛ

Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу «Амура». В составе победителей шайбы забросили Денис Голубев (15-я минута) и Глеб Корягин (47). У проигравших отличился Сергей Шмелев (58).

Это поражение стало для «Сочи» восьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.