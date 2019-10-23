«Сочи» уступил «Амуру» и проиграл восьмой матч подряд в КХЛ
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Сочи» потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. «Сочи» потерпел поражение от хабаровского «Амура» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, прошедшая в среду в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) в пользу «Амура». В составе победителей шайбы забросили Денис Голубев (15-я минута) и Глеб Корягин (47). У проигравших отличился Сергей Шмелев (58).
Это поражение стало для «Сочи» восьмым подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
В следующем матче «Амур» 26 октября сыграет в гостях с челябинским «Трактором», «Сочи» 25 октября встретится на выезде с «Адмиралом» из Владивостока.
|Александр Гулявцев
|Леонид Береснев
|Марек Лангхамер
|Иван Налимов
|04:01
|Анатолий Елизаров
|05:28
|Валерий Васильев
|14:17
|Денис Голубев(Антон Лазарев, Никита Язьков)
|23:52
|Никита Камалов
|26:03
|Марек Лангхамер
|30:20
|Морган Эллис
|35:52
|Морган Эллис
|36:47
|Командный штраф
|42:05
|Егор Дугин
|46:12
|Глеб Корягин(Гынек Зогорна, Томаш Зогорна)
|57:37
|Сергей Шмелев(Юрий Александров, Никита Точицкий)
|6
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Николай Акузовский(Россия, Тольятти)