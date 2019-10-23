Московское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал» в матче КХЛ

Встреча во Владивостоке завершилась победой «Динамо» со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Дубль в составе «бело-голубых» сделал Дмитрий Яшкин (39-я и 41-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33). У «Адмирала» гол на счету Александра Коннова (53).