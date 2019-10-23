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15:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде нанесли поражение «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча во Владивостоке завершилась победой «Динамо» со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Дубль в составе «бело-голубых» сделал Дмитрий Яшкин (39-я и 41-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33). У «Адмирала» гол на счету Александра Коннова (53).

Следующий матч «Динамо» проведет дома 29 октября против омского «Авангарда». «Адмирал» 25 октября примет «Сочи».

Адмирал
1:4
0:1, 0:2, 1:1
ХК Динамо
Хоккей, КХЛ, Неделя 923.10.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 4064 зрителя
Главные тренеры
Сергей СветловВладимир Крикунов
Вратари
Юсси ОлкинуораИван Бочаров
1-й период
05:05Максим Афиногенов(Михал Чайковски, Юусо Хиетанен)
10:01Кирилл Лямин
13:23Александр Коннов
2-й период
23:34Кирилл Лямин
32:14Сергей Бойков(Игорь Полыгалов)
38:13Дмитрий Яшкин(Даниил Тарасов, Егор I Зайцев)
3-й период
40:32Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
42:21Сергей Бойков
52:16Александр Коннов(Шон Лалонд, Василий Стрельцов)
55:41Юрий Петров
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Адмирал
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