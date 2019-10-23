Московское «Динамо» на выезде обыграло «Адмирал» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде нанесли поражение «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Хоккеисты московского «Динамо» на выезде нанесли поражение «Адмиралу» из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча во Владивостоке завершилась победой «Динамо» со счетом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Дубль в составе «бело-голубых» сделал Дмитрий Яшкин (39-я и 41-я минуты), еще по шайбе забросили Максим Афиногенов (6) и Сергей Бойков (33). У «Адмирала» гол на счету Александра Коннова (53).
Следующий матч «Динамо» проведет дома 29 октября против омского «Авангарда». «Адмирал» 25 октября примет «Сочи».
|Сергей Светлов
|Владимир Крикунов
|Юсси Олкинуора
|Иван Бочаров
|05:05
|Максим Афиногенов(Михал Чайковски, Юусо Хиетанен)
|10:01
|Кирилл Лямин
|13:23
|Александр Коннов
|23:34
|Кирилл Лямин
|32:14
|Сергей Бойков(Игорь Полыгалов)
|38:13
|Дмитрий Яшкин(Даниил Тарасов, Егор I Зайцев)
|40:32
|Дмитрий Яшкин(Вадим Шипачев)
|42:21
|Сергей Бойков
|52:16
|Александр Коннов(Шон Лалонд, Василий Стрельцов)
|55:41
|Юрий Петров
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
|Главный судья
|Юрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)