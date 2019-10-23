Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Трактор
20
Хоккей. НХЛ
24.10
Оттава Сенаторз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Б
10
Хоккей. НХЛ
24.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
ХК Динамо
14
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сочи
21
Все события
Фоторепортажи
17Последний матч Карреры в «Спартаке». Он был год назад
9Успех российских фигуристов на Skate America
18:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Матч кошмаров на Урале. Олимпийскому чемпиону порезали шею, звезду «Ак Барса» унесли на носилках

«Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ в серии буллитов обыграл «Ак Барс» — 1:0. Свои попытки реализовали Роман Любимов и Брэндон Козун. Василий Кошечкин отыграл на ноль и отразил 4 буллита.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сама игра была омрачена двумя неприятными моментами.

Травма Кошечкина

В первом периоде вратарь хозяев Василий Кошечкин получил порез в области подбородка и шеи после столкновения с защитником своей команды Максимом Матушкиным. Игрок обороны «Магнитки» упал во время контратаки гостей «два в один» и катился в сторону ворот ногами вперед. На льду был и Кошечкин, который отражал бросок. Олимпийский чемпион получил коньком в незащищенное место.

Игра сразу же была остановлена, на льду появился врач — Кошечкин прижал к порезанной области полотенце. Василию пришлось покинуть площадку, и он ушел в раздевалку. Его заменил запасной голкипер Станислав Галимов.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью для Кошечкина, порез оказался несильным. Уже спустя полторы минут Василий вернулся в игру.

В истории хоккея было несколько случаев, когда подобные эпизоды заканчивались куда более печально. Так, в 1989 году в матче «Баффало» — «Сент-Луис» пострадал голкипер «Сэйбрз» Клинт Маларчук. Лезвие конька полевого хоккеиста попало в яремную вену, и из горла вратаря хлынула кровь. Некоторые зрители на арене упали в обморок, трех хоккеистов стошнило: к счастью, Маларчука удалось спасти благодаря оперативной реакции тренера «Баффало», прижавшего руку к шее голкипера.

Во время загрузки произошла ошибка.
Материал для лиц старше 18 лет
Показать

Правда, позднее инцидент повлиял на карьеру Маларчука — его преследовали ночные кошмары, он впал в депрессию. А в 2008 году он, будучи тренером, даже планировал попытку самоубийства.

Травма Ткачева

А в концовке матча случился еще один неприятный эпизод. Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев получил травму, степень тяжести которой будет установлен позднее. В третьем периоде центрфорвард врезался в нападающего Егора Коробкина, который остался на месте, чтобы жестко встретить соперника. Ткачев лежал на льду без движения и не смог самостоятельно подняться. Форвард казанцев покинул лед на носилках в сопровождении врачей команды и сотрудников скорой помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Металлург Мг
1:0Б
0:0, 0:0, 0:0, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 923.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7140 зрителей
Главные тренеры
Илья ВоробьевДмитрий Квартальнов
Вратари
Василий Кошечкин(Станислав Галимов, Василий Кошечкин)Тимур Билялов
1-й период
02:54Роман Любимов
09:59Эмиль Галимов
14:42Егор Коробкин
2-й период
33:25Вячеслав Основин
3-й период
50:22Эмиль Галимов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Брэндон Козун(Металлург Мг)
Статистика
4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ак Барс
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Почему российский спорт ждет самый суровый приговор
Главный тренер «Крыльев Советов» дисквалифицирован на 5 матчей
У ветеранов «Спартака» сдают нервы — они ревнуют к Тедеско
Переход биатлонистки РФ в сборную Словении под угрозой срыва
Пражская «Славия» принимает «Барселону» в матче ЛЧ (трансляция)
«Торпедо» укрепило лидерство в Футбольной национальной лиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь