Матч кошмаров на Урале. Олимпийскому чемпиону порезали шею, звезду «Ак Барса» унесли на носилках

Источник: РИА "Новости"

Сама игра была омрачена двумя неприятными моментами.

Травма Кошечкина

В первом периоде вратарь хозяев Василий Кошечкин получил порез в области подбородка и шеи после столкновения с защитником своей команды Максимом Матушкиным. Игрок обороны «Магнитки» упал во время контратаки гостей «два в один» и катился в сторону ворот ногами вперед. На льду был и Кошечкин, который отражал бросок. Олимпийский чемпион получил коньком в незащищенное место.

Игра сразу же была остановлена, на льду появился врач — Кошечкин прижал к порезанной области полотенце. Василию пришлось покинуть площадку, и он ушел в раздевалку. Его заменил запасной голкипер Станислав Галимов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_4321309a1ec97346475fd1f23cef9489_hd/q637529/76a43afecaf54b0c7cf1d45447d3da12/4727519167?sr=45&type_id=24&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью для Кошечкина, порез оказался несильным. Уже спустя полторы минут Василий вернулся в игру.

В истории хоккея было несколько случаев, когда подобные эпизоды заканчивались куда более печально. Так, в 1989 году в матче «Баффало» — «Сент-Луис» пострадал голкипер «Сэйбрз» Клинт Маларчук. Лезвие конька полевого хоккеиста попало в яремную вену, и из горла вратаря хлынула кровь. Некоторые зрители на арене упали в обморок, трех хоккеистов стошнило: к счастью, Маларчука удалось спасти благодаря оперативной реакции тренера «Баффало», прижавшего руку к шее голкипера.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/t0g0my9H6aM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Правда, позднее инцидент повлиял на карьеру Маларчука — его преследовали ночные кошмары, он впал в депрессию. А в 2008 году он, будучи тренером, даже планировал попытку самоубийства.

Травма Ткачева

А в концовке матча случился еще один неприятный эпизод. Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачев получил травму, степень тяжести которой будет установлен позднее. В третьем периоде центрфорвард врезался в нападающего Егора Коробкина, который остался на месте, чтобы жестко встретить соперника. Ткачев лежал на льду без движения и не смог самостоятельно подняться. Форвард казанцев покинул лед на носилках в сопровождении врачей команды и сотрудников скорой помощи.