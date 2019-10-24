Хоккеист «Ак Барса» Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за травмы

Ткачев получил повреждение в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» в среду (победа «Магнитки» по буллитам — 1:0). В середине третьего периода 26-летний нападающий после столкновения с хоккеистом «Металлурга» Егором Коробкиным упал на лед, потерял сознание, после чего был отправлен в больницу на МРТ.