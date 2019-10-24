Хоккеист «Ак Барса» Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за травмы
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев выбыл из строя на неопределенный срок
КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев выбыл из строя на неопределенный срок
Ткачев получил повреждение в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» в среду (победа «Магнитки» по буллитам — 1:0). В середине третьего периода 26-летний нападающий после столкновения с хоккеистом «Металлурга» Егором Коробкиным упал на лед, потерял сознание, после чего был отправлен в больницу на МРТ.
«Ткачев пропустит ближайшие матчи команды
Ткачев в 19 матчах «регулярки» текущего сезона набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач).
|Илья Воробьев
|Дмитрий Квартальнов
|Василий Кошечкин(Станислав Галимов, Василий Кошечкин)
|Тимур Билялов
|02:54
|Роман Любимов
|09:59
|Эмиль Галимов
|14:42
|Егор Коробкин
|33:25
|Вячеслав Основин
|50:22
|Эмиль Галимов
|победный бросок: Брэндон Козун(Металлург Мг)
|4
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|2
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Гусев(Россия, Серов)
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)