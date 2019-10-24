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12:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккеист «Ак Барса» Ткачев выбыл на неопределенный срок из-за травмы

КАЗАНЬ, 24 окт — РИА Новости, Вадим Кузнецов. Хоккеист казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела, заявили РИА Новости в пресс-службе клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ткачев получил повреждение в гостевой игре регулярного чемпионата КХЛ против магнитогорского «Металлурга» в среду (победа «Магнитки» по буллитам — 1:0). В середине третьего периода 26-летний нападающий после столкновения с хоккеистом «Металлурга» Егором Коробкиным упал на лед, потерял сознание, после чего был отправлен в больницу на МРТ.

«Ткачев пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы верхней части тела. О точных сроках восстановления будет известно позже», — сообщили в пресс-службе клуба.

Ткачев в 19 матчах «регулярки» текущего сезона набрал 11 очков (4 шайбы + 7 передач).

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Хоккей, КХЛ, Неделя 923.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"Арена-Металлург", 7140 зрителей
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02:54Роман Любимов
09:59Эмиль Галимов
14:42Егор Коробкин
2-й период
33:25Вячеслав Основин
3-й период
50:22Эмиль Галимов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Брэндон Козун(Металлург Мг)
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4Штрафное время6
3Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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Главный судьяСергей Гусев(Россия, Серов)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
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  • Удаление на 20 минут
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  • Буллит
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