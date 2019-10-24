Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске

Встреча «Металлург» — «Ак Барс» прошла в среду в Магнитогорске и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 1:0. Ткачев был отправлен в больницу прямиком со льда, после того как получил травму в столкновении с игроком «Магнитки» Егором Коробкиным в середине третьего периода. Форвард «Ак Барса» покинул площадку на носилках и со специальным корсетом на шее. После пресс-служба казанского клуба сообщила, что здоровью Ткачева ничего не угрожает, но он останется в Магнитогорске для прохождения дополнительного обследования.