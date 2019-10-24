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14:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Хоккеист казанского «Ак Барса» Владимир Ткачев выписан из больницы в Магнитогорске, куда был госпитализирован с матча регулярного чемпионата КХЛ против местного «Металлурга», сообщается на официальном сайте клуба из столицы Татарстана.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча «Металлург» — «Ак Барс» прошла в среду в Магнитогорске и завершилась победой хозяев в серии буллитов — 1:0. Ткачев был отправлен в больницу прямиком со льда, после того как получил травму в столкновении с игроком «Магнитки» Егором Коробкиным в середине третьего периода. Форвард «Ак Барса» покинул площадку на носилках и со специальным корсетом на шее. После пресс-служба казанского клуба сообщила, что здоровью Ткачева ничего не угрожает, но он останется в Магнитогорске для прохождения дополнительного обследования.

Как отмечается, дополнительное обследование не выявило у Ткачева серьезных проблем со здоровьем. В четверг хоккеист отправится в Казань. Сроки восстановления Ткачева не называются. Ранее пресс-служба клуба сообщила РИА Новости, что он выбыл из строя на неопределенный срок из-за травмы верхней части тела.

Ткачев в нынешнем сезоне провел за «Ак Барс» 19 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, набрал в них 11 очков (4 шайбы + 7 передач).

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