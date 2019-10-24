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17:13 (мск), источник: ТАСС

Клуб КХЛ «Локомотив» подписал пробный контракт с чемпионом мира Марковым

ТАСС, 24 октября. Ярославский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Локомотив» заключил пробное соглашение с 40-летним защитником Андреем Марковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Пробный контракт — соглашение между клубом и хоккеистом, которого команда приглашает для выполнения временной работы с целью определения уровня профессионального мастерства спортсмена и возможности заключения с ним контракта. Пробный контракт может быть расторгнут в любое время по инициативе любой из сторон без уважительных причин и выплаты компенсации.

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Последним клубом Маркова был казанский «Ак Барс», соглашение с которым истекло 30 апреля. В прошлом регулярном чемпионате защитник провел за команду 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 12 результативных передач). Ранее он играл за воскресенский «Химик», московское «Динамо», подмосковный «Витязь», а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» (с 2000 по 2017 год). В составе «Динамо» Марков дважды стал чемпионом России, а с «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира в 2008 году, также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007).

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции текущего сезона, набрав в 19 матчах 16 очков. Ближайший матч ярославская команда проведет в четверг дома против «Барыса» из Нур-Султана.

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20 октября© Ньюстюб
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