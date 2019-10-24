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17:51 (мск), источник: ТАСС

ХК СКА не рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды Кудашова

МОСКВА, 24 октября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА на данный момент не рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды Алексея Кудашова. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев.

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Источник: РИА "Новости"

48-летний Кудашов возглавляет СКА и сборную России с 10 июля. С 2018 года он входил в тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга. СКА потерпел четыре поражения подряд и проиграл семь из последних девяти игр в регулярном чемпионате нынешнего сезона. СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера. Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке, — сказал Медведев. — Есть проблемы, но все хотят обыграть СКА. Это положительный момент, потому что матчи, которые проходят на самом высоком уровне, привлекают болельщиков и на арене, и у телевизоров».

В следующем матче СКА 26 октября сыграет на выезде с ярославским «Локомотивом».

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