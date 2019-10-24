ХК СКА не рассматривает вопрос об отставке главного тренера команды Кудашова

48-летний Кудашов возглавляет СКА и сборную России с 10 июля. С 2018 года он входил в тренерский штаб команды из Санкт-Петербурга. СКА потерпел четыре поражения подряд и проиграл семь из последних девяти игр в регулярном чемпионате нынешнего сезона. СКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера. Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке, — сказал Медведев. — Есть проблемы, но все хотят обыграть СКА. Это положительный момент, потому что матчи, которые проходят на самом высоком уровне, привлекают болельщиков и на арене, и у телевизоров».