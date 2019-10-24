Нужно ли доводить до овертаймов и буллитов? Как «Барыс» использовал «второй шанс» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В текущем чемпионате столичная команда долгое время шла без матчей с дополнительным временем, но серия последних встреч изменила эту ситуацию. Четыре игры — две победы и два поражения. Только один раз подопечные Андрея Скабелки доходили до буллитной серии, но выиграли ее.

Сезон 2019/2020.

«Барыс» — одна победа в овертайме, одна победа по буллитам и два поражения в овертайме. Третье место на «Востоке».

Сезон 2018/2019.

«Барыс» — пять побед в овертайме, пять побед по буллитам, четыре поражения по буллитам и шесть поражений в овертайме. Итог: второе место на «Востоке».

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Сезон 2017/2018.

«Барыс» — пять побед в овертайме, четыре поражения по буллитам и три поражения в овертайме. Итог: десятое место на «Востоке».

Сезон 2016/2017.

«Барыс» — шесть побед в овертайме, одно поражение по буллитам и два — в овертайме. Итог: пятое место на «Востоке».

Сезон 2015/2016.

«Барыс» — четыре победы в овертайме, четыре победы по буллитам, четыре поражение по буллитам и два — в овертайме. Итог: девятое место на «Востоке».



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Сезон 2014/2015.

«Барыс» — две победы в овертайме, четыре победы по буллитам, шесть поражений по буллитам и три — в овертайме. Итог: пятое место на «Востоке».

Сезон 2013/2014.

«Барыс» — две победы в овертайме, четыре победы по буллитам, два поражения по буллитам и два — в овертайме. Итог: второе место на «Востоке».

Сезон 2012/2013.

«Барыс» — три победы в овертайме, два победы по буллитам, два поражения по буллитам и четыре — в овертайме. Итог: шестое место на «Востоке».

Сезон 2011/2012.

«Барыс» — две победы в овертайме, одна по буллитам, три поражения по буллитам и одно — в овертайме. Итог: шестое место на «Востоке».

Сезон 2010/2011.

«Барыс» — две победы в овертайме, две победы по буллитам, шесть поражений по буллитам и три — в овертайме. Итог: седьмое место на «Востоке».

Сезон 2009/2010.

«Барыс» — три победы в овертайме, четыре победы по буллитам, два поражения по буллитам и два — в овертайме. Итог: 15 место чемпионате.

Как мы видим, со Скабелкой «Барыс» держит баланс по победам и поражениям в дополнительное время или по буллитам. Если показатель отрицательный, то команда может и во все оказаться вне плей-офф турнира или с определенными проблемами выйти туда. Если клуб «в плюсе», то занимает место в верхней части таблицы.

Сейчас для «Барыса» все только начинается, ведь не пройден даже экватор регулярного чемпионата. Если команда Скабелки не будет «необязательно» терять очки, то может претендовать на обновления прошлогоднего достижения. Результатов помогает добиться не только надежная оборона, но интересная игра в атаке. А игра в дополнительном времени — индикатор успешности по сезону.