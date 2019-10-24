«Спартак» обыграл «Торпедо» и впервые в сезоне одержал три победы подряд в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Каспарс Даугавиньш (22-я минута), Александр Хохлачев (40) и Робин Ганзл (60). У проигравших отличился Кирилл Ураков (15).

Защитник «Спартака» Патрик Херсли провел 300-й матч в КХЛ, в игре с «Торпедо» он отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хохлачева, всего на счету 33-летнего игрока 171 очко (66 шайб + 105 передач).

«Спартак» одержал третью победу кряду, ранее подопечные Олега Знарка в гостях обыграли петербургский СКА (3:2) и хельсинкский «Йокерит» (3:2). В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка после 22 матчей. «Торпедо» идет пятым, имея в активе 25 очков после 23 встреч.