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21:41 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» обыграл «Торпедо» и впервые в сезоне одержал три победы подряд в КХЛ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Каспарс Даугавиньш (22-я минута), Александр Хохлачев (40) и Робин Ганзл (60). У проигравших отличился Кирилл Ураков (15).

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Защитник «Спартака» Патрик Херсли провел 300-й матч в КХЛ, в игре с «Торпедо» он отметился результативной передачей в эпизоде с голом Хохлачева, всего на счету 33-летнего игрока 171 очко (66 шайб + 105 передач).

«Спартак» одержал третью победу кряду, ранее подопечные Олега Знарка в гостях обыграли петербургский СКА (3:2) и хельсинкский «Йокерит» (3:2). В турнирной таблице Западной конференции «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка после 22 матчей. «Торпедо» идет пятым, имея в активе 25 очков после 23 встреч.

В следующем матче 27 октября «Спартак» примет рижское «Динамо», «Торпедо» двумя днями позднее на домашней площадке встретится с ярославским «Локомотивом».

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Хоккей, КХЛ, Неделя 924.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)КРК "Нагорный"
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Дэвид НемировскиОлег Знарок
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Андрей Тихомиров(Андрей Тихомиров, Андрей Тихомиров)Юлиус Гудачек
1-й период
11:34Захар Шабловский
13:50Денис Баранцев
14:26Кирилл Ураков(Даниил Ильин)
16:15Михаил Орлов
16:25Даниил Ильин
18:38Ансель Галимов
2-й период
21:15Каспарс Даугавиньш(Дмитрий Вишневский, Илья Зубов)
25:56Геннадий Столяров
32:03Михаил Орлов
37:31Даниил Ильин
39:18Александр Хохлачев(Патрик Херсли, Яков Рылов)
3-й период
47:29Георгий Мишарин
59:16Яков Рылов
59:40Робин Ганзл
Статистика
12Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
1Голы в меньшинстве1
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяВиктор Спирин(Россия, Тюмень)
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  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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