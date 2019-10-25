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24 октября, источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Локомотиву», но набрал очки в девятом матче подряд в КХЛ

Казахстанский «Барыс» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2. Причем «Барыс» в этой игре вел со счетом 2:0 после того, как на 23-й минуте сначала отличился Алихан Асетов, а менее чем через минуту преимущество казахстанской команды удвоил Роман Старченко.

Однако в этом же периоде хоккеистам «Локомотива» удалось не только отыграться, но и сравнять счет. На 31-й минуте отличился Артур Каюмов, а на 36-й — Степан Санников. В овертайме победу «Локомотиву» на первой минуте принес Рушан Рафиков.

Таким образом, «Барыс» прервал серию побед из двух матчей, но при этом набрал очки в девятой игре подряд. С 29-ю баллами казахстанская команда находится на втором месте в дивизионе Чернышева, уступая лидерство омскому «Авангарду» только по дополнительным показателям.

В следующем матче «Барыс» 26 октября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».

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3:2ОТ
0:0, 2:2, 0:0
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 924.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Арена-2000", 6493 зрителя
Главные тренеры
Майк ПелиноАндрей Скабелка
Вратари
Илья Коновалов(Даниил Исаев)Эдвард Паскуале
1-й период
17:48Даррен Дитц
2-й период
22:45Алихан Асетов(Егор Шалапов)
23:30Роман Старченко(Корбан Найт, Дастин Бойд)
30:22Артур Каюмов(Николай Коваленко, Никита Черепанов)
35:41Степан Санников(Якуб Накладал, Рушан Рафиков)
3-й период
47:03Павел Акользин
Овертайм
60:59Рушан Рафиков(Стефан Да Коста)
Статистика
0Штрафное время4
2Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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