«Барыс» проиграл «Локомотиву», но набрал очки в девятом матче подряд в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2. Причем «Барыс» в этой игре вел со счетом 2:0 после того, как на 23-й минуте сначала отличился Алихан Асетов, а менее чем через минуту преимущество казахстанской команды удвоил Роман Старченко.

Однако в этом же периоде хоккеистам «Локомотива» удалось не только отыграться, но и сравнять счет. На 31-й минуте отличился Артур Каюмов, а на 36-й — Степан Санников. В овертайме победу «Локомотиву» на первой минуте принес Рушан Рафиков.

Таким образом, «Барыс» прервал серию побед из двух матчей, но при этом набрал очки в девятой игре подряд. С 29-ю баллами казахстанская команда находится на втором месте в дивизионе Чернышева, уступая лидерство омскому «Авангарду» только по дополнительным показателям.

В следующем матче «Барыс» 26 октября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».