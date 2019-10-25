«Барыс» проиграл «Локомотиву», но набрал очки в девятом матче подряд в КХЛ
Казахстанский «Барыс» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский «Барыс» проиграл ярославскому «Локомотиву» в матче регулярного чемпионате КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Основное время встречи в Ярославле завершилось со счетом 2:2. Причем «Барыс» в этой игре вел со счетом 2:0 после того, как на 23-й минуте сначала отличился Алихан Асетов, а менее чем через минуту преимущество казахстанской команды удвоил Роман Старченко.
Однако в этом же периоде хоккеистам «Локомотива» удалось не только отыграться, но и сравнять счет. На 31-й минуте отличился Артур Каюмов, а на 36-й — Степан Санников. В овертайме победу «Локомотиву» на первой минуте принес Рушан Рафиков.
Таким образом, «Барыс» прервал серию побед из двух матчей, но при этом набрал очки в девятой игре подряд. С 29-ю баллами казахстанская команда находится на втором месте в дивизионе Чернышева, уступая лидерство омскому «Авангарду» только по дополнительным показателям.
В следующем матче «Барыс» 26 октября сыграет в гостях с казанским «Ак Барсом».
|Майк Пелино
|Андрей Скабелка
|Илья Коновалов(Даниил Исаев)
|Эдвард Паскуале
|17:48
|Даррен Дитц
|22:45
|Алихан Асетов(Егор Шалапов)
|23:30
|Роман Старченко(Корбан Найт, Дастин Бойд)
|30:22
|Артур Каюмов(Николай Коваленко, Никита Черепанов)
|35:41
|Степан Санников(Якуб Накладал, Рушан Рафиков)
|47:03
|Павел Акользин
|60:59
|Рушан Рафиков(Стефан Да Коста)
|0
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)