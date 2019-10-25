«Йокерит» прервал семиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Саку Мяеналанен (28-я минута), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60). Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш одержал 50-ю победу в лиге, из которых отстоял «на ноль» в девяти.

ЦСКА, победивший в семи предыдущих матчах, уступил впервые с 3 октября, когда проиграл подольскому «Витязю» (1:2). Победа стала первой для «Йокерита» в пяти последних матчах КХЛ.

ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 21 матче. «Йокерит» с 23 очками после 19 встреч занимает седьмую строчку.

В следующем матче «Йокерит» сыграет 26 октября на выезде с череповецкой «Северсталью». ЦСКА днем позднее встретится в гостях с омским «Авангардом».

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В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома одержал победу в овертайме над подольским «Витязем» (2:1), череповецкая «Северсталь» на домашней площадке обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), ярославский «Локомотив» дома в овертайме обыграл «Барыс» (Нур-Султан) со счетом 3:2.

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