«Йокерит» прервал семиматчевую победную серию ЦСКА в КХЛ
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Финский «Йокерит» со счетом 3:0 победил в гостях ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Финский «Йокерит» со счетом 3:0 победил в гостях ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы забросили Саку Мяеналанен (28-я минута), Ессе Йоэнсуу (44) и Джон Норман (60). Голкипер «Йокерита» Янис Калниньш одержал 50-ю победу в лиге, из которых отстоял «на ноль» в девяти.
ЦСКА, победивший в семи предыдущих матчах, уступил впервые с 3 октября, когда проиграл подольскому «Витязю» (1:2). Победа стала первой для «Йокерита» в пяти последних матчах КХЛ.
ЦСКА продолжает лидировать в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 35 очков в 21 матче. «Йокерит» с 23 очками после 19 встреч занимает седьмую строчку.
В следующем матче «Йокерит» сыграет 26 октября на выезде с череповецкой «Северсталью». ЦСКА днем позднее встретится в гостях с омским «Авангардом».
В других матчах игрового дня уфимский «Салават Юлаев» дома одержал победу в овертайме над подольским «Витязем» (2:1), череповецкая «Северсталь» на домашней площадке обыграла нижнекамский «Нефтехимик» (2:1), ярославский «Локомотив» дома в овертайме обыграл «Барыс» (Нур-Султан) со счетом 3:2.