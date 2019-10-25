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24 октября, источник: Советский спорт

Анттила обыграл сборную Россию, теперь — ЦСКА. «Йокерит» победил чемпиона

«Йокерит» обыграл 3:0 ЦСКА, Пяярви дебютировал в «Локомотиве», «Спартак» с Олегом Знарком одержал третью победу подряд — яркие моменты игрового дня в обзоре «Советского спорта».

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Источник: РИА "Новости"

ТКАЧЕВА ВЫПИСАЛИ ИЗ БОЛЬНИЦЫ

Здоровью нападающего «Ак Барса» Владимира Ткачева ничего не угрожает. Его выписали из больницы в Магнитогорске. Напомним, на 51-й минуту матча с «Металлургом», который состоялся в среду, форвард «барсов» столкнулся со «сталеваром» Егором Коробкиным, потерял сознание и покинул лед на носилках. В больнице Ткачев пришел в себя, томография не выявила серьезных повреждений.

«Ак Барс» уступил «Магнитике» 0:1 по буллитам. Следующий матч команда Дмитрия Квартальнова проведет в субботу против «Барыса» в Казани. «Ак Барс» лидирует в Восточной конференции.

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ПЯЯРВИ ИГРАЕТ, МАРКОВ — НА ОЧЕРЕДИ

В среду «Локомотив» объявил о подписании контракта с 28-летним шведским нападающим.

Магнусом Пяярви-Свенссоном, за плечами которого без малого 500 матчей в НХЛ. Однако за океаном габаритный технарь себя не нашел, тренеры упорно не видели его в топ-6, а в низовых звеньях показать свои козыри ему не удавалось.

Шесть легионеров железнодорожники посчитали непозволительной роскошью и выставили на драфт отказов канадского форварда Тая Рэтти.

В своем премьерном матче в КХЛ против «Барыса» чемпион мира-2018 вышел в ударной тройке со Стефаном Да Костой и Егором Авериным. Шведа Антона Ландера в заявке на матч не оказалось. У него повреждение, в четверг он только начал кататься.


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Пяярви старался, много бегал, не чурался силовой борьбы, но в его тройке не хватало сыгранности, чувства локтя.

И все-таки хозяева одержали волевую победу в овертайме, отыграв гандикап 0:2.

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В четверг же случилось событие, которое предвосхищал «Советский спорт». «Локомотив» подписал пробный контракт с 40-летним защитником Андреем Марковым. Просмотровое соглашение предусматривает участие в трех матчах, после чего игрок либо остается (подписав полноценный контракт), либо покидает клуб. Дебют титулованного защитника в Ярославле ожидается в субботу в домашнем матче «Локомотива» со СКА. Марков уже успел потренироваться в новой команде. Напомним, два предыдущих сезона он провел в «Ак Барсе» с зарплатой 150 миллионов рублей в год, завоевав в 2018 году Кубок Гагарина.

Есть вероятность, что Марков заменит другого защитника — Стаффана Кронвалля, капитана железнодорожников. 37-летний швед резко сдал в этом сезоне и после 13 октября не попадает в состав.

ЦСКА ВПЕРВЫЕ УШЕЛ СО ЛЬДА БЕЗ ГОЛА

ЦСКА дома проиграл «Йокериту» 0:2 и прервал победную серию в восьмом матче. Без травмированного Кирилла Капризова атака армейцев потеряла зубы. Хозяева часто бросали по воротам Яниса Калниньша, но редко создавали голевые моменты. Латвийский вратарь записал первый в сезоне сухарь. Для всей бригады голкиперов команды.

Вышел из тени Марко Анттила, капитан финских ноунеймов на золотом для них ЧМ-2019. В Братиславе Анттила поразил ворота со сборной России в полуфинале (1:0), а в финале с канадцами (3:1) сделал дубль. До матча с ЦСКА на его счету значилась всего одна шайба. Да и ту ему приписали уже после игры со «Спартаком», которую «шуты» успешно проиграли 2:3. В «Йокерите» он не капитан, нашивку «С» носит Петер Регин. До встречи с чемпионом Анттила выходил в четвертом звене, но перед матчем с ЦСКА его подняли в топ-6.

Именно Анттила организовал первый и победный гол, оставив шайбу себе за спину под бросок Мяеналанену.

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Это был не вечер ЦСКА. Одновременно с хоккеистами проиграли «Ференцварошу» в Лиге Европы футболисты, и тоже всухую.

А «Спартак» после побед в Санкт-Петербурге и Хельсиники порадовал в Нижнем Новгороде. Пропустив в большинстве, красно-белые ответили возмутителям спокойствия на Западе тремя заброшенными шайбами.

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