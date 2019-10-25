Нападающий Лисин подписал пробный контракт с клубом КХЛ «Трактор»

Лисину 33 года, он был выбран во втором раунде под общим 50-м номером на драфте НХЛ 2004 года «Финиксом» (ныне — «Аризона»). Всего в НХЛ, где он также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», игрок провел 135 матчей, в которых набрал 42 очка (24 шайбы + 18 передач). В КХЛ игрок провел 498 матчей, в которых забросил 95 шайб и сделал 119 результативных передач, он играл за московские ЦСКА и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», владивостокский «Адмирал». В чемпионате России игрок выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого стал чемпионом страны (2006) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).