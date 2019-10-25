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15:13 (мск), источник: ТАСС

Нападающий Лисин подписал пробный контракт с клубом КХЛ «Трактор»

ТАСС, 25 октября. Российский нападающий Энвер Лисин подписал пробный контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» из Челябинска. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Также челябинцы подписали пробное соглашение с 28-летним нападающим Александром Авциным.

Лисину 33 года, он был выбран во втором раунде под общим 50-м номером на драфте НХЛ 2004 года «Финиксом» (ныне — «Аризона»). Всего в НХЛ, где он также выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», игрок провел 135 матчей, в которых набрал 42 очка (24 шайбы + 18 передач). В КХЛ игрок провел 498 матчей, в которых забросил 95 шайб и сделал 119 результативных передач, он играл за московские ЦСКА и «Спартак», уфимский «Салават Юлаев», магнитогорский «Металлург», владивостокский «Адмирал». В чемпионате России игрок выступал за казанский «Ак Барс», в составе которого стал чемпионом страны (2006) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2007).

«Трактор» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 24 встречах. В следующем матче в субботу «Трактор» примет хабаровский «Амур».

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