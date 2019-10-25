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15:27 (мск), источник: ТАСС

«Сочи» победил «Адмирал» и прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

ТАСС, 25 октября. «Сочи» на выезде переиграл владивостокский «Адмирал» со счетом 3:1 и прервал серию из восьми поражений подряд в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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В составе гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (18-я минута), Дмитрий Архипов (23) и Илья Крикунов (60). У «Адмирала» отличился Иван Мищенко (40). Крикунов забросил свою 100-ю шайбу в 552 матчах в КХЛ.

Предыдущую победу в турнире сочинский клуб одержал 4 октября дома в овертайме над омским «Авангардом» со счетом 4:3. После этого последовала серия из восьми поражений (шесть — в основное время, два — в овертайме). В текущем сезоне команды встретились во второй раз, в первой игре, прошедшей в Сочи, сильнее оказался «Адмирал» (2:1 ОТ).

12 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб. «Сочи» под руководством Береснева одержал первую победу.

«Сочи» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (15 очков), «Адмирал» располагается на шестом месте в Восточной конференции, имея в активе 25 очков.

В следующем матче «Сочи» примет уфимский «Салават Юлаев» 29 октября, «Адмирал» днем ранее на выезде сыграет с нижнекамским «Нефтехимиком».

Адмирал
1:3
0:1, 1:1, 0:1
Сочи
Хоккей, КХЛ, Неделя 925.10.2019, 12:30 (МСК UTC+3)КСК "Фетисов Арена", 3677 зрителей
Главные тренеры
Сергей СветловЛеонид Береснев
Вратари
Антон Красоткин(Антон Красоткин)Иван Налимов
1-й период
03:19Василий Стрельцов
15:56Александр Мерескин
17:37Сергей Шмелев(Илья Крикунов, Олег Погоришный)
2-й период
22:02Дмитрий Архипов(Алексей Петров, Артем Томилин)
37:10Кирилл Дьяков
37:10Мальте Стремвалль
39:38Иван Мищенко(Александр Коннов, Василий Стрельцов)
3-й период
46:05Никита Точицкий
49:07Олег Погоришный
59:59Илья Крикунов(Владислав Калетник, Симон Бертильссон)
Статистика
6Штрафное время6
2Игра в большинстве2
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Васильев(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судьяЮрий Цыплаков(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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