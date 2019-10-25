«Сочи» победил «Адмирал» и прервал восьмиматчевую серию поражений в КХЛ

В составе гостей шайбы забросили Сергей Шмелев (18-я минута), Дмитрий Архипов (23) и Илья Крикунов (60). У «Адмирала» отличился Иван Мищенко (40). Крикунов забросил свою 100-ю шайбу в 552 матчах в КХЛ.

Предыдущую победу в турнире сочинский клуб одержал 4 октября дома в овертайме над омским «Авангардом» со счетом 4:3. После этого последовала серия из восьми поражений (шесть — в основное время, два — в овертайме). В текущем сезоне команды встретились во второй раз, в первой игре, прошедшей в Сочи, сильнее оказался «Адмирал» (2:1 ОТ).

12 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб. «Сочи» под руководством Береснева одержал первую победу.

«Сочи» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Западной конференции (15 очков), «Адмирал» располагается на шестом месте в Восточной конференции, имея в активе 25 очков.