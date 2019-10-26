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25 октября, источник: ТАСС

«Автомобилист» уступил «Металлургу» и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

ТАСС, 25 октября. Екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 0:3 проиграл магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в матче отметились Алексей Береглазов (20-я минута), Брэндон Козун (37) и Максим Матушкин (56). Голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин не пропускает уже третий матч подряд (в предыдущей встрече он пропустил несколько минут из-за травмы — прим. ТАСС).

33-летний нападающий «Металлурга» Денис Паршин в эпизоде с первым голом отдал результативную передачу, которая стала для него 200-й в матчах регулярных чемпионатов. Для этого ему потребовалось 579 матчей, также на его счету 158 голов.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд в лиге, в последний раз клуб из Екатеринбурга побеждал 7 октября в домашнем матче против челябинского «Трактора» (3:0). «Металлург» одержал четвертую победу кряду.

В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» поднялся на восьмую строчку, набрав в 22 матчах 22 очка, «Автомобилист» идет девятым, имея в активе то же число очков после 21 игры. В следующем матче екатеринбургский клуб в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью» 29 октября, «Металлург» также на выезде встретится с «Сибирью» 27 октября.

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0:3
0:1, 0:1, 0:1
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 925.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)КРК "Уралец", 5545 зрителей
Главные тренеры
Андрей МартемьяновИлья Воробьев
Вратари
Якуб КоваржВасилий Кошечкин
1-й период
08:31Денис Паршин
17:59Ефим Гуркин
19:15Алексей Береглазов(Роман Любимов, Денис Паршин)
2-й период
36:40Брэндон Козун(Деннис Расмуссен)
3-й период
49:43Евгений Бирюков
55:43Максим Матушкин(Брэндон Козун, Деннис Расмуссен)
Статистика
2Штрафное время4
2Игра в большинстве1
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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