«Автомобилист» уступил «Металлургу» и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

Заброшенными шайбами в матче отметились Алексей Береглазов (20-я минута), Брэндон Козун (37) и Максим Матушкин (56). Голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин не пропускает уже третий матч подряд (в предыдущей встрече он пропустил несколько минут из-за травмы — прим. ТАСС).
33-летний нападающий «Металлурга» Денис Паршин в эпизоде с первым голом отдал результативную передачу, которая стала для него 200-й в матчах регулярных чемпионатов. Для этого ему потребовалось 579 матчей, также на его счету 158 голов.
«Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд в лиге, в последний раз клуб из Екатеринбурга побеждал 7 октября в домашнем матче против челябинского «Трактора» (3:0). «Металлург» одержал четвертую победу кряду.
В турнирной таблице Восточной конференции «Металлург» поднялся на восьмую строчку, набрав в 22 матчах 22 очка, «Автомобилист» идет девятым, имея в активе то же число очков после 21 игры. В следующем матче екатеринбургский клуб в гостях сыграет с новосибирской «Сибирью» 29 октября, «Металлург» также на выезде встретится с «Сибирью» 27 октября.