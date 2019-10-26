«Автомобилист» уступил «Металлургу» и потерпел шестое поражение подряд в КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Заброшенными шайбами в матче отметились Алексей Береглазов (20-я минута), Брэндон Козун (37) и Максим Матушкин (56). Голкипер магнитогорского клуба Василий Кошечкин не пропускает уже третий матч подряд (в предыдущей встрече он пропустил несколько минут из-за травмы — прим. ТАСС).

33-летний нападающий «Металлурга» Денис Паршин в эпизоде с первым голом отдал результативную передачу, которая стала для него 200-й в матчах регулярных чемпионатов. Для этого ему потребовалось 579 матчей, также на его счету 158 голов.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_303d2b61f0760939e31e83845ea989ef_hd/2_9211502926/d3830141e1f72a7fc32d2f3ff6242558/4727698848?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Автомобилист» потерпел шестое поражение подряд в лиге, в последний раз клуб из Екатеринбурга побеждал 7 октября в домашнем матче против челябинского «Трактора» (3:0). «Металлург» одержал четвертую победу кряду.