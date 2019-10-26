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25 октября, источник: ТАСС

«Куньлунь» обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 25 октября. /ТАСС/. Пекинский «Куньлунь» со счетом 3:0 обыграл омский «Авангард» в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Балашихе.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Дублем в матче отметился Джейсон Фрэм (27-я и 48-я минуты), одну шайбу забросил Тревор Мерфи (33). В составе «Куньлуня» первый матч провели канадские защитники Гриффин Райнхарт (четвертый номер драфта НХЛ 2012 года) и Райан Спроул.

«Куньлунь» во второй раз в истории обыграл «Авангард», до этого клуб потерпел восемь поражений подряд в очных противостояниях. Китайский клуб одержал вторую победу подряд в лиге, «Авангард» в последних пяти играх потерпел второе поражение при трех победах.

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в гостях победило одноименный клуб из Минска со счетом 2:1. Нападающий рижан Гинтс Мейя провел 500-й матч в КХЛ.

В турнирной таблице Восточной конференции «Куньлунь» поднялся на 11-е место, набрав в 21 матче 20 очков. «Авангард» идет на второй строчке, имея в активе 29 очков в 21 играх. В следующем матче пекинская команда в гостях сыграет с подольским «Витязем» 27 октября, «Авангард» в этот же день примет ЦСКА.

Авангард
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Куньлунь
Хоккей, КХЛ, Неделя 925.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 4757 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиКурт Фрэйзер
Вратари
Александр СудницинДжереми Смит
1-й период
12:18Роб Клинкхаммер
14:35Андрей Шустр
17:39Тэйлор Бек
2-й период
22:44Давид Бондра
26:45Джейсон Фрэм(Итан Уэрек)
32:28Тревор Мерфи(Давид Бондра)
33:07Спенсер Фу
36:20Денис Осипов
3-й период
47:23Джейсон Фрэм(Давид Бондра, Адам Крэкнелл)
59:04Брэндон Йип
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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