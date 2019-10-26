«Куньлунь» обыграл «Авангард» в матче чемпионата КХЛ

Источник: ИТАР-ТАСС

Дублем в матче отметился Джейсон Фрэм (27-я и 48-я минуты), одну шайбу забросил Тревор Мерфи (33). В составе «Куньлуня» первый матч провели канадские защитники Гриффин Райнхарт (четвертый номер драфта НХЛ 2012 года) и Райан Спроул.

«Куньлунь» во второй раз в истории обыграл «Авангард», до этого клуб потерпел восемь поражений подряд в очных противостояниях. Китайский клуб одержал вторую победу подряд в лиге, «Авангард» в последних пяти играх потерпел второе поражение при трех победах.

В другом матче игрового дня рижское «Динамо» в гостях победило одноименный клуб из Минска со счетом 2:1. Нападающий рижан Гинтс Мейя провел 500-й матч в КХЛ.