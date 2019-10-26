Крэйг Вудкрофт: Ждем большего от некоторых игроков
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:2).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:2).
— Как мне кажется, мы по большей части контролировали игру, но не смогли забрать два очка, — цитирует тренера официальный сайт минчан. — Если честно, я уже устал это повторять, но нашей команде надо найти способ научиться контролировать матчи и играть на победу каждый вечер. Этот процесс идет внутри игроков, они должны перебороть себя и научиться это делать. В сегодняшнем матче были хорошие моменты, были и плохие. Были хорошие отрезки, которым можно порадоваться. Мы ждем большего от некоторых игроков. Им нужно срочно обратить внимание на свою игру и постараться стать лучше. Если говорить чуть более конкретно, то это игроки, у которых большой айстайм. Они призваны сюда в качестве лидеров, но пока что этого не показывают. Эти хоккеисты должны срочно обдумать свою игру, найти способ стать лучше и тогда у нас будут шансы на то, чтобы побеждать каждый вечер.
— Как вам дебют Райана Спунера?
— Думаю, что он был опасен в большинстве смен, которые сыграл.
— На предыдущей
— Спасибо, это честный вопрос. Нет, я так не думаю. Если посмотреть на последние два матча, мы играли хорошо, но не добились результата. Обвинить
|Крэйг Вудкрофт
|Гиртс Анкипанс
|Юнас Энрот
|Александр Салак
|05:31
|Евгений Ковыршин(Андрей Степанов, Марк-Андре Граньяни)
|12:36
|Дмитрий Знахаренко
|14:22
|Лаурис Дарзиньш(Оскар Бартулис, Брэндон Макмиллан)
|20:00
|Артем Демков
|26:30
|Шейн Принс
|26:33
|Картер Эштон
|32:48
|Марк-Андре Граньяни
|34:07
|Картер Эштон
|35:47
|Гинтс Мейя
|38:00
|Даниелс Берзиньш
|38:18
|Оскар Бартулис
|57:39
|Нериюс Алишаускас
|8
|Штрафное время
|10
|5
|Игра в большинстве
|4
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Роман Гофман(Россия, Москва)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)