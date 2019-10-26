Крэйг Вудкрофт: Ждем большего от некоторых игроков

Источник: РИА "Новости"

— Как мне кажется, мы по большей части контролировали игру, но не смогли забрать два очка, — цитирует тренера официальный сайт минчан. — Если честно, я уже устал это повторять, но нашей команде надо найти способ научиться контролировать матчи и играть на победу каждый вечер. Этот процесс идет внутри игроков, они должны перебороть себя и научиться это делать. В сегодняшнем матче были хорошие моменты, были и плохие. Были хорошие отрезки, которым можно порадоваться. Мы ждем большего от некоторых игроков. Им нужно срочно обратить внимание на свою игру и постараться стать лучше. Если говорить чуть более конкретно, то это игроки, у которых большой айстайм. Они призваны сюда в качестве лидеров, но пока что этого не показывают. Эти хоккеисты должны срочно обдумать свою игру, найти способ стать лучше и тогда у нас будут шансы на то, чтобы побеждать каждый вечер.



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— Как вам дебют Райана Спунера?

— Думаю, что он был опасен в большинстве смен, которые сыграл.

— На предыдущей пресс-конференции вы сказали, что игрокам нужно перебороть менталитет, когда они спокойно относятся к поражениям. Не опасаетесь ли вы, что чем больше будет поражений, тем сложнее будет его перебороть?