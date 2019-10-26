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25 октября, источник: Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: Ждем большего от некоторых игроков

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал итог матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (1:2).

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Источник: РИА "Новости"

— Как мне кажется, мы по большей части контролировали игру, но не смогли забрать два очка, — цитирует тренера официальный сайт минчан. — Если честно, я уже устал это повторять, но нашей команде надо найти способ научиться контролировать матчи и играть на победу каждый вечер. Этот процесс идет внутри игроков, они должны перебороть себя и научиться это делать. В сегодняшнем матче были хорошие моменты, были и плохие. Были хорошие отрезки, которым можно порадоваться. Мы ждем большего от некоторых игроков. Им нужно срочно обратить внимание на свою игру и постараться стать лучше. Если говорить чуть более конкретно, то это игроки, у которых большой айстайм. Они призваны сюда в качестве лидеров, но пока что этого не показывают. Эти хоккеисты должны срочно обдумать свою игру, найти способ стать лучше и тогда у нас будут шансы на то, чтобы побеждать каждый вечер.


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— Как вам дебют Райана Спунера?

— Думаю, что он был опасен в большинстве смен, которые сыграл.

— На предыдущей пресс-конференции вы сказали, что игрокам нужно перебороть менталитет, когда они спокойно относятся к поражениям. Не опасаетесь ли вы, что чем больше будет поражений, тем сложнее будет его перебороть?

— Спасибо, это честный вопрос. Нет, я так не думаю. Если посмотреть на последние два матча, мы играли хорошо, но не добились результата. Обвинить кого-то в чем-то я не могу. Есть мелочи, которые решают результат, они, к сожалению, не в нашу пользу. Это то, над чем нам надо работать. Мы должны найти способ побеждать каждый вечер, найти эти ключики и достучаться до игроков, чтобы они стали выполнять свою работу. Они ее выполняют, но надо еще лучше. Надо показывать тот уровень на льду, который мы от них ожидаем. Если вы хотите, чтобы мы находились в депрессии и жалели себя — нет, у нас нет на это времени. Думаю, что чувство жалости — это то, что происходит не в моей команде.

Динамо Мн
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 925.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 14525 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтГиртс Анкипанс
Вратари
Юнас ЭнротАлександр Салак
1-й период
05:31Евгений Ковыршин(Андрей Степанов, Марк-Андре Граньяни)
12:36Дмитрий Знахаренко
14:22Лаурис Дарзиньш(Оскар Бартулис, Брэндон Макмиллан)
2-й период
20:00Артем Демков
26:30Шейн Принс
26:33Картер Эштон
32:48Марк-Андре Граньяни
34:07Картер Эштон
35:47Гинтс Мейя
38:00Даниелс Берзиньш
38:18Оскар Бартулис
3-й период
57:39Нериюс Алишаускас
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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