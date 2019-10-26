Минское «Динамо» уступило рижским одноклубникам и опустилось на последнее место в чемпионате КХЛ

Динамо-Минск — Динамо (Рига) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).
Минск. 25 октября. «Минск-Арена», 14 525 зрителей.
«Динамо-Минск»: Энрот (57:39); Граньяни (А) — Еременко, Спунер — Шор — Принс; Готовец (К) — Евенко, А. Костицын (А) — Паре — Демков; Знахаренко — Павлович, А. Степанов — Ковыршин — Мартынов; П. Денисов — Крыскин, Дадонов — Китаров — Когалев.
«Динамо» (Рига): Салак; Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — М. Редлихс; Маршалл — Мамчицс, Мейя — Берзишьн — Эштон; Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсберг; Маренис — Гиллис — Трасташенков; Балинскис, Батня.
Голы: 1:0 — 05:31 Ковыршин (А. Степанов, Граньяни), 1:1 — 14:22 Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан), ГБ, 1:2 — 38:00 Берзиньш.
Минчане вышли на лед с высокой мотивацией одержать победу и прервать серию из шести поражений. Хозяева ледовой площадки начали с активного прессинга оппонентов. Это дало результат. Уже на 6-й минуте матча форвард «зубров» Евгений Ковыршин взял ворота рижан — 1:0. Гости попытались отыграться, увеличив скорости. Счет удалось сравнять нападающему Лаурису Дарзиньшу на 15-й минуте матча — 1:1.
Во втором периоде рижане активно простреливали ворота хозяев, но спасал голкипер «зубров» Юнос Энрот. Потом уже минчане стали теснить гостей. Несмотря на это под занавес двадцатиминутки шайбу в ворота «зубров» забросил форвард рижан Даниелс Берзиньш — 1:2.
В третьей двадцатиминутке гости пытались удержать преимущество. Подопечные Крэйга Вудкрофта напирали и простреливали вратаря «Динамо-Риги» Александра Салака, который сдерживал шквал бросков. На 58-й минуте матча минчане пытались сравнять счет, заменив голкипера на шестого полевого игрока, но безуспешно. Рижане грамотно выстроили оборону, не оставив никаких шансов — 2:1.
Следующий поединок «зубры» сыграют в «Минск-Арене» 27 октября против уфимского «Салавата Юлаева».