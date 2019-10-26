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10:30 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» уступило рижским одноклубникам и опустилось на последнее место в чемпионате КХЛ

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» в домашнем матче серии чемпионата КХЛ уступило одноклубникам из Риги — 1:2. Для подопечных Крэйга Вудкрофта это седьмое поражение подряд, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Динамо-Минск — Динамо (Рига) — 1:2 (1:1, 0:1, 0:0).

Минск. 25 октября. «Минск-Арена», 14 525 зрителей.

«Динамо-Минск»: Энрот (57:39); Граньяни (А) — Еременко, Спунер — Шор — Принс; Готовец (К) — Евенко, А. Костицын (А) — Паре — Демков; Знахаренко — Павлович, А. Степанов — Ковыршин — Мартынов; П. Денисов — Крыскин, Дадонов — Китаров — Когалев.

«Динамо» (Рига): Салак; Алишаускас — Бартулис, Дарзиньш — Макмиллан — М. Редлихс; Маршалл — Мамчицс, Мейя — Берзишьн — Эштон; Берглунд — Сотниекс, Павлов — Джериньш — Липсберг; Маренис — Гиллис — Трасташенков; Балинскис, Батня.

Голы: 1:0 — 05:31 Ковыршин (А. Степанов, Граньяни), 1:1 — 14:22 Дарзиньш (Бартулис, Макмиллан), ГБ, 1:2 — 38:00 Берзиньш.


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Броски: 37−14.

Вбрасывания: 31−21.

Штраф: 8−10.

Минчане вышли на лед с высокой мотивацией одержать победу и прервать серию из шести поражений. Хозяева ледовой площадки начали с активного прессинга оппонентов. Это дало результат. Уже на 6-й минуте матча форвард «зубров» Евгений Ковыршин взял ворота рижан — 1:0. Гости попытались отыграться, увеличив скорости. Счет удалось сравнять нападающему Лаурису Дарзиньшу на 15-й минуте матча — 1:1.

Во втором периоде рижане активно простреливали ворота хозяев, но спасал голкипер «зубров» Юнос Энрот. Потом уже минчане стали теснить гостей. Несмотря на это под занавес двадцатиминутки шайбу в ворота «зубров» забросил форвард рижан Даниелс Берзиньш — 1:2.

В третьей двадцатиминутке гости пытались удержать преимущество. Подопечные Крэйга Вудкрофта напирали и простреливали вратаря «Динамо-Риги» Александра Салака, который сдерживал шквал бросков. На 58-й минуте матча минчане пытались сравнять счет, заменив голкипера на шестого полевого игрока, но безуспешно. Рижане грамотно выстроили оборону, не оставив никаких шансов — 2:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

Следующий поединок «зубры» сыграют в «Минск-Арене» 27 октября против уфимского «Салавата Юлаева».

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Динамо Мн
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 925.10.2019, 19:30 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 14525 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтГиртс Анкипанс
Вратари
Юнас ЭнротАлександр Салак
1-й период
05:31Евгений Ковыршин(Андрей Степанов, Марк-Андре Граньяни)
12:36Дмитрий Знахаренко
14:22Лаурис Дарзиньш(Оскар Бартулис, Брэндон Макмиллан)
2-й период
20:00Артем Демков
26:30Шейн Принс
26:33Картер Эштон
32:48Марк-Андре Граньяни
34:07Картер Эштон
35:47Гинтс Мейя
38:00Даниелс Берзиньш
38:18Оскар Бартулис
3-й период
57:39Нериюс Алишаускас
Статистика
8Штрафное время10
5Игра в большинстве4
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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