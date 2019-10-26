«Визиты в Татарстан даются тяжело». КХЛ — о матче «Ак Барса» с «Барысом»
КХЛ на своем официальном сайте представила превью к предстоящему матчу между лидером Восточной конференции «Ак Барсом» и третьей командой дивизиона «Барысом»:
КХЛ на своем официальном сайте представила превью к предстоящему матчу между лидером Восточной конференции «Ак Барсом» и третьей командой дивизиона «Барысом»:
«Ак Барс» вернулся в Казань после того, как остался без голов в Магнитогорске (0:1 Б). Пугающим выглядело повреждение Владимира Ткачева, но вскоре форвард пришел в себя, избежав серьезных проблем со здоровьем. Казанский коллектив сбавил при работе в большинстве: помимо упавшей реализации (17,5%), игроки часто допускают «обрезы».
«Барыс» в последнем матче уступил «Локомотиву» (2:3 ОТ), пятый раз подряд «доигравшись» до овертайма. Команде перестали легко даваться очки и заброшенные шайбы, порой игрокам не хватает дисциплины. Выручает
«Ак Барс» и «Барыс» конкурируют за право возглавлять Восточную конференцию наряду с не менее активным «Авангардом». Казань опережает
85 минут насчитывает сухая серия голкипера «Ак Барса» Тимура Билялова, опережающего по проценту отраженных бросков (95,5) своего коллегу Адама Рейдеборна (92). Четыре матча составляет результативная полоса Романа Старченко, следующее очко станет для форварда «Барыса» 300-м в КХЛ.
В чемпионате-2018/2019 «Ак Барс» и «Барыс» обменялись победами — 4:3, 3:4 Б. Летом на Кубке президента Казахстана хозяева турнира неожиданно легко разгромили казанских гостей — 6:1. Визиты в Татарстан «Барысу» даются тяжело, последняя победа датирована 2014 годом.
Напомним, что перед этой игрой казанский клуб с 31 очком в активе лидирует в Восточной конференции, тогда как казахстанская команда с отставанием на два пункта располагается на третьей позиции.