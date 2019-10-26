«Амур» обыграл «Трактор» в Челябинске впервые с 2010 года

Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Амура», у которого шайбы забросили Вячеслав Ушенин (8-я минута) и Кирилл Рассказов (29). У хозяев отличился Сергей Терещенко (9).

«Амур» не побеждал в КХЛ «Трактор» в Челябинске с января 2010 года.