«Амур» обыграл «Трактор» в Челябинске впервые с 2010 года
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Амура», у которого шайбы забросили Вячеслав Ушенин (8-я минута) и Кирилл Рассказов (29). У хозяев отличился Сергей Терещенко (9).
«Амур» не побеждал в КХЛ «Трактор» в Челябинске с января 2010 года.
В следующем матче «Амур» 28 октября в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Трактор» 30 октября примет минское «Динамо».
|Петерис Скудра
|Александр Гулявцев
|Иван Федотов
|Марек Лангхамер
|07:44
|Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин)
|08:14
|Сергей Терещенко(Ярослав Косов)
|10:14
|Лукаш Седлак
|10:14
|Томаш Зогорна
|12:36
|Командный штраф
|27:05
|Егор Фатеев
|28:54
|Кирилл Рассказов(Михал Йордан, Томаш Зогорна)
|29:19
|Павел Турбин
|31:10
|Федор Малыхин
|38:40
|Егор Фатеев
|38:40
|Никита Камалов
|42:24
|Илья Карпухин
|43:40
|Егор Фатеев
|43:40
|Егор Фатеев
|43:40
|Никита Камалов
|44:57
|Максим Игнатович
|49:30
|Томаш Зогорна
|54:45
|Ярослав Косов
|37
|Штрафное время
|15
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)