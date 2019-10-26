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18:29 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Амур» обыграл «Трактор» в Челябинске впервые с 2010 года

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты хабаровского «Амура» обыграли челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Встреча в Челябинске завершилась со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу «Амура», у которого шайбы забросили Вячеслав Ушенин (8-я минута) и Кирилл Рассказов (29). У хозяев отличился Сергей Терещенко (9).

«Амур» не побеждал в КХЛ «Трактор» в Челябинске с января 2010 года.

В следующем матче «Амур» 28 октября в гостях сыграет с казанским «Ак Барсом», а «Трактор» 30 октября примет минское «Динамо».

Трактор
1:2
1:1, 0:1, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 926.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 7260 зрителей
Главные тренеры
Петерис СкудраАлександр Гулявцев
Вратари
Иван ФедотовМарек Лангхамер
1-й период
07:44Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин)
08:14Сергей Терещенко(Ярослав Косов)
10:14Лукаш Седлак
10:14Томаш Зогорна
12:36Командный штраф
2-й период
27:05Егор Фатеев
28:54Кирилл Рассказов(Михал Йордан, Томаш Зогорна)
29:19Павел Турбин
31:10Федор Малыхин
38:40Егор Фатеев
38:40Никита Камалов
3-й период
42:24Илья Карпухин
43:40Егор Фатеев
43:40Егор Фатеев
43:40Никита Камалов
44:57Максим Игнатович
49:30Томаш Зогорна
54:45Ярослав Косов
Статистика
37Штрафное время15
4Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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