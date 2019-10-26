«Йокерит» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» в овертайме обыграли череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» в овертайме обыграли череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Череповце, завершилась победой «Йокерита» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время матча шайбу в составе финского клуба забросил Ессе Йоэнсуу (26-я минута), у «Северстали» отличился Либор Шулак (57-я). Победу «Йокериту» на третьей минуте овертайма принес Петер Регин.
«Северсталь» потерпела четвертое поражение в КХЛ подряд.
«Йокерит» в следующем матче 29 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Северсталь» днем ранее примет петербургский СКА.
|Андрей Разин
|Лаури Марьямяки
|Владислав Подъяпольский
|Янис Калниньш
|15:23
|Йессе Йоэнсуу
|19:07
|Владислав Кодола
|23:00
|Евгений Бодров
|25:03
|Йессе Йоэнсуу(Хенрик Хаапала, Микко II Лехтонен)
|37:09
|Виктор Лев
|43:57
|Петер Регин
|46:06
|Владислав Подъяпольский
|48:23
|Юрий Трубачев
|51:28
|Оливер Лауридсен
|56:53
|Либор Шулак(Никита Макеев, Евгений Бодров)
|62:13
|Петер Регин(Хенрик Хаапала)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Павел Овчинников(Россия, Москва)
|Главный судья
|Артур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)