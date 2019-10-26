«Йокерит» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

Встреча, состоявшаяся в субботу в Череповце, завершилась победой «Йокерита» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время матча шайбу в составе финского клуба забросил Ессе Йоэнсуу (26-я минута), у «Северстали» отличился Либор Шулак (57-я). Победу «Йокериту» на третьей минуте овертайма принес Петер Регин.