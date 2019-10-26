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20:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Йокерит» в овертайме обыграл «Северсталь» в матче КХЛ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Хоккеисты финского «Йокерита» в овертайме обыграли череповецкую «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, состоявшаяся в субботу в Череповце, завершилась победой «Йокерита» со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0). В основное время матча шайбу в составе финского клуба забросил Ессе Йоэнсуу (26-я минута), у «Северстали» отличился Либор Шулак (57-я). Победу «Йокериту» на третьей минуте овертайма принес Петер Регин.

«Северсталь» потерпела четвертое поражение в КХЛ подряд.

«Йокерит» в следующем матче 29 октября сыграет на выезде с московским «Спартаком», а «Северсталь» днем ранее примет петербургский СКА.

Северсталь
1:2ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Йокерит
Хоккей, КХЛ, Неделя 926.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)МАУ "Ледовый дворец"
Главные тренеры
Андрей РазинЛаури Марьямяки
Вратари
Владислав ПодъяпольскийЯнис Калниньш
1-й период
15:23Йессе Йоэнсуу
19:07Владислав Кодола
2-й период
23:00Евгений Бодров
25:03Йессе Йоэнсуу(Хенрик Хаапала, Микко II Лехтонен)
37:09Виктор Лев
3-й период
43:57Петер Регин
46:06Владислав Подъяпольский
48:23Юрий Трубачев
51:28Оливер Лауридсен
56:53Либор Шулак(Никита Макеев, Евгений Бодров)
Овертайм
62:13Петер Регин(Хенрик Хаапала)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяПавел Овчинников(Россия, Москва)
Главный судьяАртур Кулев(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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