«Барыс» проиграл «Ак Барсу» и впервые за десять матчей не набрал очки
ХК «Барыс» потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Андрея Скабелки в Казани встречалась с «Ак Барсом» и проиграла в основное время со счетом 2:3.
Защитник хозяев Камиль Фазылзянов открыл счет на 12-й минуте. Перед уходом на перерыв казахстанский форвард «Барыса» Алихан Асетов, реализовав передачу Никиты Михайлиса и Леонида Метальникова, вернул ничью на табло.
Под конец второго периода бывший нападающий казахстанского клуба, перешедший в межсезонье в «Ак Барс», Мэтт Фрэттин пробил ворота Эдди Паскуале и сделал 2:1. На 49-й минуте укрепил преимущество хозяев Артем Галимов.
На 55-й минуте Михайлис реализовал большинство и сократил отрыв свой команды до минимума, но перевести игру в овертайм хоккеисты казахстанской команды не успели.
Таким образом, «Барыс» впервые за десять матчей не набрал очков. Это был последний матч для команды в гостевой серии. Следующая игра пройдет в
|Дмитрий Квартальнов
|Андрей Скабелка
|Адам Рейдеборн
|Эдвард Паскуале
|11:33
|Камиль Фазылзянов(Данис Зарипов, Даниил Журавлев)
|15:51
|Дмитрий Шевченко
|18:42
|Алихан Асетов(Леонид Метальников, Никита Михайлис)
|21:00
|Данис Зарипов
|25:17
|Джастин Азеведо
|28:56
|Патрис Кормье
|29:56
|Никита Михайлис
|37:22
|Леонид Метальников
|37:39
|Мэтт Фрэттин(Кирилл Петров, Микаэль Викстранд)
|43:04
|Альберт Яруллин
|48:02
|Даррен Дитц
|48:22
|Артем Галимов(Станислав Галиев, Альберт Яруллин)
|48:58
|Олег Ли
|51:45
|Егор Петухов
|52:03
|Мэтт Фрэттин
|54:20
|Никита Михайлис(Даррен Дитц, Роман Старченко)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Евгений Гамалей(Россия, Москва)
|Главный судья
|Андрис Ансонс(Латвия, Рига)