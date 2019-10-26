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20:19 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Ак Барсу» и впервые за десять матчей не набрал очки

ХК «Барыс» потерпел поражение в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Команда Андрея Скабелки в Казани встречалась с «Ак Барсом» и проиграла в основное время со счетом 2:3.

Защитник хозяев Камиль Фазылзянов открыл счет на 12-й минуте. Перед уходом на перерыв казахстанский форвард «Барыса» Алихан Асетов, реализовав передачу Никиты Михайлиса и Леонида Метальникова, вернул ничью на табло.

Под конец второго периода бывший нападающий казахстанского клуба, перешедший в межсезонье в «Ак Барс», Мэтт Фрэттин пробил ворота Эдди Паскуале и сделал 2:1. На 49-й минуте укрепил преимущество хозяев Артем Галимов.

На 55-й минуте Михайлис реализовал большинство и сократил отрыв свой команды до минимума, но перевести игру в овертайм хоккеисты казахстанской команды не успели.

Таким образом, «Барыс» впервые за десять матчей не набрал очков. Это был последний матч для команды в гостевой серии. Следующая игра пройдет в Нур-Султане 29 октября против магнитогорского «Металлурга».

Ак Барс
3:2
1:1, 1:0, 1:1
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 926.10.2019, 17:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Татнефть-Арена"
Главные тренеры
Дмитрий КвартальновАндрей Скабелка
Вратари
Адам РейдеборнЭдвард Паскуале
1-й период
11:33Камиль Фазылзянов(Данис Зарипов, Даниил Журавлев)
15:51Дмитрий Шевченко
18:42Алихан Асетов(Леонид Метальников, Никита Михайлис)
2-й период
21:00Данис Зарипов
25:17Джастин Азеведо
28:56Патрис Кормье
29:56Никита Михайлис
37:22Леонид Метальников
37:39Мэтт Фрэттин(Кирилл Петров, Микаэль Викстранд)
3-й период
43:04Альберт Яруллин
48:02Даррен Дитц
48:22Артем Галимов(Станислав Галиев, Альберт Яруллин)
48:58Олег Ли
51:45Егор Петухов
52:03Мэтт Фрэттин
54:20Никита Михайлис(Даррен Дитц, Роман Старченко)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Гамалей(Россия, Москва)
Главный судьяАндрис Ансонс(Латвия, Рига)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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