«Барыс» проиграл «Ак Барсу» и впервые за десять матчей не набрал очки

Источник: РИА "Новости"

Команда Андрея Скабелки в Казани встречалась с «Ак Барсом» и проиграла в основное время со счетом 2:3.

Защитник хозяев Камиль Фазылзянов открыл счет на 12-й минуте. Перед уходом на перерыв казахстанский форвард «Барыса» Алихан Асетов, реализовав передачу Никиты Михайлиса и Леонида Метальникова, вернул ничью на табло.

Под конец второго периода бывший нападающий казахстанского клуба, перешедший в межсезонье в «Ак Барс», Мэтт Фрэттин пробил ворота Эдди Паскуале и сделал 2:1. На 49-й минуте укрепил преимущество хозяев Артем Галимов.

На 55-й минуте Михайлис реализовал большинство и сократил отрыв свой команды до минимума, но перевести игру в овертайм хоккеисты казахстанской команды не успели.