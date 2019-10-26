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20:49 (мск), источник: ТАСС

СКА обновил клубный рекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

ТАСС, 26 октября. Ярославский «Локомотив» обыграл санкт-петербургский СКА в овертайме со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В составе «Локомотива» шайбы забросили Якуб Накладал (9-я минута), Роман Савченко (32), Артем Ильенко (47) и Павел Кудрявцев (62). У гостей отличились Александр Барабанов (4, 11) и Артем Зуб (54).

СКА потерпел пятое поражение подряд, установив клубный антирекорд. В сезоне-2016/17 СКА проиграл четыре матча кряду, команду возглавлял Олег Знарок. «Локомотив» впервые с октября 2017 года в домашнем матче обыграл СКА.

СКА идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 26 очков после 23 матчей. «Локомотив» занимает восьмое место, имея в активе 20 очков после 21 игры. В следующей встрече СКА сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью» 28 октября. «Локомотив» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо» днем позднее.

В других матчах игрового дня владивостокский «Амур» впервые с января 2010 года в гостях обыграл челябинский «Трактор» (2:1). Хельсинкский «Йокерит» в овертайме на выезде победил «Северсталь» (2:1). Казанский «Ак Барс» на домашнем льду оказался сильнее «Барыса» (Нур-Султан) — 3:2.

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4:3ОТ
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СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 926.10.2019, 17:30 (МСК UTC+3)"Арена-2000"
Главные тренеры
Майк ПелиноАлексей Кудашов
Вратари
Даниил ИсаевАлександр Самонов
1-й период
03:24Александр Барабанов
07:00Артем Швец-Роговой
08:57Якуб Накладал(Максим I Осипов, Денис Алексеев)
09:56Даниил Апальков
10:12Александр Барабанов(Владимир Ткачев, Василий Токранов)
2-й период
31:05Роман Савченко(Артур Каюмов, Стефан Да Коста)
37:24Стефан Да Коста
37:24Артем Швец-Роговой
3-й период
45:22Даниил Апальков
45:22Антон Бурдасов
46:56Артем Ильенко
53:58Артем Зуб(Йори Лехтеря)
Овертайм
61:01Павел Кудрявцев(Якуб Накладал, Денис Алексеев)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяМартин Франо(Чехия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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