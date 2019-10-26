СКА обновил клубный рекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

В составе «Локомотива» шайбы забросили Якуб Накладал (9-я минута), Роман Савченко (32), Артем Ильенко (47) и Павел Кудрявцев (62). У гостей отличились Александр Барабанов (4, 11) и Артем Зуб (54).
СКА потерпел пятое поражение подряд, установив клубный антирекорд. В сезоне-2016/17 СКА проиграл четыре матча кряду, команду возглавлял Олег Знарок. «Локомотив» впервые с октября 2017 года в домашнем матче обыграл СКА.
СКА идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 26 очков после 23 матчей. «Локомотив» занимает восьмое место, имея в активе 20 очков после 21 игры. В следующей встрече СКА сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью» 28 октября. «Локомотив» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо» днем позднее.
В других матчах игрового дня владивостокский «Амур» впервые с января 2010 года в гостях обыграл челябинский «Трактор» (2:1). Хельсинкский «Йокерит» в овертайме на выезде победил «Северсталь» (2:1). Казанский «Ак Барс» на домашнем льду оказался сильнее «Барыса» (Нур-Султан) — 3:2.