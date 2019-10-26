СКА обновил клубный рекорд по количеству поражений подряд в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

В составе «Локомотива» шайбы забросили Якуб Накладал (9-я минута), Роман Савченко (32), Артем Ильенко (47) и Павел Кудрявцев (62). У гостей отличились Александр Барабанов (4, 11) и Артем Зуб (54).

СКА потерпел пятое поражение подряд, установив клубный антирекорд. В сезоне-2016/17 СКА проиграл четыре матча кряду, команду возглавлял Олег Знарок. «Локомотив» впервые с октября 2017 года в домашнем матче обыграл СКА.

СКА идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 26 очков после 23 матчей. «Локомотив» занимает восьмое место, имея в активе 20 очков после 21 игры. В следующей встрече СКА сыграет на выезде с череповецкой «Северсталью» 28 октября. «Локомотив» в гостях встретится с нижегородским «Торпедо» днем позднее.