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16:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» в овертайме обыграла магнитогорский «Металлург»

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в овертайме нанесли поражение магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Воскресная игра в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В основное время на голы Николая Кулемина (9-я минута) и Богдана Потехина (20) «Сибирь» ответила шайбами Юкки Пелтолы (51) и Владимира Первушина (52). Победу новосибирцам на первой минуте овертайма принес Пелтола.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома 29 октября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. «Металлург» в этот же день сыграет на выезде с «Барысом» (Нур-Султан).

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3:2ОТ
0:2, 0:0, 2:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 927.10.2019, 13:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 7420 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинИлья Воробьев
Вратари
Алексей Красиков(Харри Сятери)Василий Кошечкин
1-й период
04:33Егор Миловзоров
08:59Николай Кулемин(Максим Матушкин, Андрей Локтионов)
10:29Евгений Бирюков
19:42Богдан Потехин(Григорий Дронов)
2-й период
21:45Николай Кулемин
27:43Командный штраф
37:09Егор Яковлев
3-й период
48:48Евгений Тимкин
50:53Юкка Пелтола(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
51:32Владимир Первушин(Андрей Ермаков, Данил Романцев)
54:28Юкка Пелтола
54:28Брэндон Козун
Овертайм
60:48Юкка Пелтола(Юрки Йокипакка)
Статистика
4Штрафное время12
5Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Бирин(Россия, Москва)
Главный судьяЕвгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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