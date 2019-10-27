«Сибирь» в овертайме обыграла магнитогорский «Металлург»

Воскресная игра в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В основное время на голы Николая Кулемина (9-я минута) и Богдана Потехина (20) «Сибирь» ответила шайбами Юкки Пелтолы (51) и Владимира Первушина (52). Победу новосибирцам на первой минуте овертайма принес Пелтола.