«Сибирь» в овертайме обыграла магнитогорский «Металлург»
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в овертайме нанесли поражение магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Хоккеисты новосибирской «Сибири» в овертайме нанесли поражение магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Воскресная игра в Новосибирске завершилась со счетом 3:2 (0:2, 0:0, 2:0, 1:0) в пользу хозяев площадки. В основное время на голы Николая Кулемина (9-я минута) и Богдана Потехина (20) «Сибирь» ответила шайбами Юкки Пелтолы (51) и Владимира Первушина (52). Победу новосибирцам на первой минуте овертайма принес Пелтола.
Следующий матч «Сибирь» проведет дома 29 октября против «Автомобилиста» из Екатеринбурга. «Металлург» в этот же день сыграет на выезде с «Барысом» (Нур-Султан).
|Николай Заварухин
|Илья Воробьев
|Алексей Красиков(Харри Сятери)
|Василий Кошечкин
|04:33
|Егор Миловзоров
|08:59
|Николай Кулемин(Максим Матушкин, Андрей Локтионов)
|10:29
|Евгений Бирюков
|19:42
|Богдан Потехин(Григорий Дронов)
|21:45
|Николай Кулемин
|27:43
|Командный штраф
|37:09
|Егор Яковлев
|48:48
|Евгений Тимкин
|50:53
|Юкка Пелтола(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
|51:32
|Владимир Первушин(Андрей Ермаков, Данил Романцев)
|54:28
|Юкка Пелтола
|54:28
|Брэндон Козун
|60:48
|Юкка Пелтола(Юрки Йокипакка)
|4
|Штрафное время
|12
|5
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Бирин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Евгений Кочетов(Россия, Санкт-Петербург)