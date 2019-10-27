«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами в матче отметились Александр Хохлачев (3-я минута), Илья Зубов (17) и Ансель Галимов (22), у гостей отличились Виталий Павлов (53) и Робертс Липсбергс (54).

«Спартак» одержал четвертую победу в лиге подряд, «Динамо» в последних пяти играх одержало три победы и потерпело два поражения. В этом сезоне команды встретились трижды, «Спартак» победил во второй раз.