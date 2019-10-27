«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

В составе победителей заброшенными шайбами в матче отметились Александр Хохлачев (3-я минута), Илья Зубов (17) и Ансель Галимов (22), у гостей отличились Виталий Павлов (53) и Робертс Липсбергс (54).
«Спартак» одержал четвертую победу в лиге подряд, «Динамо» в последних пяти играх одержало три победы и потерпело два поражения. В этом сезоне команды встретились трижды, «Спартак» победил во второй раз.
В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб поднялся на пятое место, набрав в 23 матчах 26 очков, «Динамо» занимает последнее, 12-е место, имея в активе 16 очков в 22 матчах. В следующем матче «Спартак» примет на своей арене хельсинкский «Йокерит» 29 октября, «Динамо» в этот же день дома сыграет с пекинским «Куньлунем».