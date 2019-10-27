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19:48 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» одержал четвертую победу подряд в КХЛ, обыграв рижское «Динамо»

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Московский «Спартак» со счетом 3:2 обыграл рижское «Динамо» в домашнем матче регулярого чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч, который прошел на МСК «ЦСКА-Арена», посетил 9181 человек.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе победителей заброшенными шайбами в матче отметились Александр Хохлачев (3-я минута), Илья Зубов (17) и Ансель Галимов (22), у гостей отличились Виталий Павлов (53) и Робертс Липсбергс (54).

«Спартак» одержал четвертую победу в лиге подряд, «Динамо» в последних пяти играх одержало три победы и потерпело два поражения. В этом сезоне команды встретились трижды, «Спартак» победил во второй раз.

В турнирной таблице Западной конференции столичный клуб поднялся на пятое место, набрав в 23 матчах 26 очков, «Динамо» занимает последнее, 12-е место, имея в активе 16 очков в 22 матчах. В следующем матче «Спартак» примет на своей арене хельсинкский «Йокерит» 29 октября, «Динамо» в этот же день дома сыграет с пекинским «Куньлунем».

Спартак
3:2
2:0, 1:0, 0:2
Динамо Р
Хоккей, КХЛ, Неделя 927.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)"ЦСКА Арена", 9181 зритель
Главные тренеры
Олег ЗнарокГиртс Анкипанс
Вратари
Юлиус ГудачекАндрей Макаров(Максим Третьяк)
1-й период
00:41Оскар Бартулис
02:18Александр Хохлачев(Андрей Кутейкин)
08:14Мартиньш Карсумс
08:14Мартиньш Карсумс
16:11Илья Зубов(Вячеслав Лещенко, Андрей Кутейкин)
2-й период
21:30Ансель Галимов(Вячеслав Лещенко, Геннадий Столяров)
21:53Бен Маршалл
31:22Геннадий Столяров
34:30Руслан Педан
35:40Максим Третьяк
3-й период
52:22Виталий Павлов(Картер Эштон, Кристапс Сотниекс)
53:01Робертс Липсбергс(Кристофер Берглунд, Оскар Бартулис)
Статистика
29Штрафное время6
3Игра в большинстве3
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЕвгений Ромасько(Россия, Тверь)
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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