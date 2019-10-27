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20:18 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА в девятый раз подряд одержал гостевую победу над «Авангардом» в матчах КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 27 октября. /ТАСС/. Московский ЦСКА в гостях по буллитам переиграл омский «Авангард» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Победный буллит реализовал Антон Слепышев. В основное время в составе ЦСКА отличился Иван Телегин (18-я минута), у «Авангарда» шайбу забросил Валентин Пьянов (49).

Ранее в воскресенье новосибирская «Сибирь» на своем льду в овертайме переиграла магнитогорский «Металлург» (3:2). «Сибирь» прервала четырехматчевую победную серию «Металлурга», вратарь гостей Василий Кошечкин установил рекордную сухую серию в истории клуба (242 минуты 34 секунды), которая стала пятой в истории лиги (рекордсменом является Алексей Мурыгин из «Локомотива» — 302 минуты 11 секунд). Защитник «Сибири» Игорь Пиганович провел 500-й матч в КХЛ.


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Клуб «Куньлунь» (Пекин) на выезде переиграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:2, «Витязь» потерпел четвертое поражение подряд. Нападающий хозяев Алексей Макеев, отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, в активе хоккеиста 167 очков (80 шайб + 87 голевых передач). В составе «Куньлуня» три шайбы забросил Эндрю Миллер, его хет-трик стал четвертым для клуба в КХЛ (по этому показателю пекинская команда догнала «Витязь»). Уфимский «Салават Юлаев» на выезде победил минское «Динамо» (3:2 ОТ), «Динамо» не может победить уфимцев на протяжении шести матчей, в последний раз минчане обыграли «Салават Юлаев» 10 сентября 2016 года (2:1) в Уфе.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 22 матчах. «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков в 22 матчах. ЦСКА одержал девятую гостевую победу подряд над «Авангардом», в последний раз омичи на своем льду побеждали ЦСКА 16 января 2013 года (4:3). «Авангард» и ЦСКА уже встречались в этом сезоне, в Москве сильнее оказался «Авангард» (3:1).

«Авангард» в гостях сыграет с московским «Динамо» во вторник, ЦСКА на выезде сыграет с «Сибирью» в четверг.

Авангард
1:2Б
0:1, 0:0, 1:0, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 927.10.2019, 17:00 (МСК UTC+3)ЛД "Арена Балашиха", 5056 зрителей
Главные тренеры
Боб ХартлиИгорь Никитин
Вратари
Игорь БобковИлья Сорокин
1-й период
17:16Иван Телегин(Клас Дальбек)
2-й период
29:53Командный штраф
35:00Командный штраф
3-й период
44:12Сергей Толчинский
48:52Валентин Пьянов(Никита Пивцакин, Коди Фрэнсон)
49:09Иван Телегин
52:00Командный штраф
56:06Тэйлор Бек
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Антон Слепышев(ЦСКА)
Статистика
4Штрафное время8
4Игра в большинстве2
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяРоман Гофман(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
ЦСКА
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