ЦСКА в девятый раз подряд одержал гостевую победу над «Авангардом» в матчах КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Победный буллит реализовал Антон Слепышев. В основное время в составе ЦСКА отличился Иван Телегин (18-я минута), у «Авангарда» шайбу забросил Валентин Пьянов (49).

Ранее в воскресенье новосибирская «Сибирь» на своем льду в овертайме переиграла магнитогорский «Металлург» (3:2). «Сибирь» прервала четырехматчевую победную серию «Металлурга», вратарь гостей Василий Кошечкин установил рекордную сухую серию в истории клуба (242 минуты 34 секунды), которая стала пятой в истории лиги (рекордсменом является Алексей Мурыгин из «Локомотива» — 302 минуты 11 секунд). Защитник «Сибири» Игорь Пиганович провел 500-й матч в КХЛ.



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Клуб «Куньлунь» (Пекин) на выезде переиграл подмосковный «Витязь» со счетом 4:2, «Витязь» потерпел четвертое поражение подряд. Нападающий хозяев Алексей Макеев, отметившийся результативной передачей, стал лучшим бомбардиром в истории клуба, в активе хоккеиста 167 очков (80 шайб + 87 голевых передач). В составе «Куньлуня» три шайбы забросил Эндрю Миллер, его хет-трик стал четвертым для клуба в КХЛ (по этому показателю пекинская команда догнала «Витязь»). Уфимский «Салават Юлаев» на выезде победил минское «Динамо» (3:2 ОТ), «Динамо» не может победить уфимцев на протяжении шести матчей, в последний раз минчане обыграли «Салават Юлаев» 10 сентября 2016 года (2:1) в Уфе.

В турнирной таблице ЦСКА продолжает лидировать в Западной конференции, набрав 37 очков в 22 матчах. «Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, имея в активе 30 очков в 22 матчах. ЦСКА одержал девятую гостевую победу подряд над «Авангардом», в последний раз омичи на своем льду побеждали ЦСКА 16 января 2013 года (4:3). «Авангард» и ЦСКА уже встречались в этом сезоне, в Москве сильнее оказался «Авангард» (3:1).