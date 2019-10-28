Крэйг Вудкрофт: Сражались с чем-то большим, чем команда соперника
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).
— Соглашусь с тем, что это была захватывающая игра, — цитирует тренера официальный сайт уфимского клуба. — Конечно, я расстроен результатом и считаю, что мы сражались с
|Крэйг Вудкрофт
|Николай Цулыгин
|Юнас Энрот
|Андрей Кареев
|02:38
|Андрей Степанов(Владислав Еременко)
|03:58
|Командный штраф
|09:40
|Егор Гайнетдинов
|23:18
|Никита Сошников
|29:20
|Михаил Пашнин
|29:34
|Артем Демков(Райан Спунер, Марк-Андре Граньяни)
|36:31
|Александр Китаров
|37:39
|Александр Бурмистров(Филип Ларсен)
|38:59
|Сакари Маннинен
|38:59
|Филип Ларсен
|48:37
|Павел Денисов
|52:28
|Андрей Степанов
|53:15
|Никита Сошников(Александр Бурмистров, Филип Ларсен)
|63:00
|Дмитрий Кугрышев(Петр Хохряков, Артем Сергеев)
|10
|Штрафное время
|6
|2
|Игра в большинстве
|5
|1
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Виктор Гашилов(Россия, Пермь)
|Главный судья
|Сергей Беляев(Россия, Воскресенск)