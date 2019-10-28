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27 октября, источник: Спорт-Экспресс

Крэйг Вудкрофт: Сражались с чем-то большим, чем команда соперника

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча с «Салаватом Юлаевым» (2:3 ОТ).

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Источник: РИА "Новости"

— Соглашусь с тем, что это была захватывающая игра, — цитирует тренера официальный сайт уфимского клуба. — Конечно, я расстроен результатом и считаю, что мы сражались с чем-то большим, чем команда соперника. При этом, «Салават» — отличная команда и с ними всегда тяжело играть. У нас были моменты, но мы не смогли их реализовать. То, что мы заработали очко сегодня в игре против такой сильной команды, для того положения, в котором мы находимся, это уже шаг вперед.

Динамо Мн
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 927.10.2019, 17:10 (МСК UTC+3)"Минск-Арена", 12013 зрителей
Главные тренеры
Крэйг ВудкрофтНиколай Цулыгин
Вратари
Юнас ЭнротАндрей Кареев
1-й период
02:38Андрей Степанов(Владислав Еременко)
03:58Командный штраф
09:40Егор Гайнетдинов
2-й период
23:18Никита Сошников
29:20Михаил Пашнин
29:34Артем Демков(Райан Спунер, Марк-Андре Граньяни)
36:31Александр Китаров
37:39Александр Бурмистров(Филип Ларсен)
38:59Сакари Маннинен
38:59Филип Ларсен
3-й период
48:37Павел Денисов
52:28Андрей Степанов
53:15Никита Сошников(Александр Бурмистров, Филип Ларсен)
Овертайм
63:00Дмитрий Кугрышев(Петр Хохряков, Артем Сергеев)
Статистика
10Штрафное время6
2Игра в большинстве5
1Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Гашилов(Россия, Пермь)
Главный судьяСергей Беляев(Россия, Воскресенск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Салават Юлаев
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