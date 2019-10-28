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14:08 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Марков заключил с «Локомотивом» контракт до конца сезона

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Защитник Андрей Марков заключил контракт с хоккейным клубом «Локомотив» до конца нынешнего сезона. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ярославского клуба.

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Ранее в четверг 40-летний игрок подписал с железнодорожниками пробное соглашение. Пока защитник не провел ни одного матча за команду.

«Марков подписал контракт до конца сезона, он с нами отправляется на выезд», — сказали в пресс-службе.

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Последним клубом Маркова был казанский «Ак Барс», соглашение с которым истекло 30 апреля, в прошлом регулярном чемпионате защитник провел за команду 49 матчей, в которых набрал 14 очков (2 шайбы + 12 результативных передач). Всего в КХЛ защитник провел 148 матчей, в которых набрал 58 очков (9+49). Ранее он играл за воскресенский «Химик», московское «Динамо», подмосковный «Витязь», а также за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль» (с 2000 по 2017 год). В составе «Динамо» Марков дважды стал чемпионом России, а с «Ак Барсом» выиграл Кубок Гагарина.

В составе сборной России Марков стал чемпионом мира в 2008 году, также на его счету две бронзовые награды мировых первенств (2005, 2007).

«Локомотив» проведет игры в гостях с нижегородским «Торпедо», хельсинкским «Йокеритом» и петербургским СКА соответственно 29 и 31 октября, а также 2 ноября. Клуб занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 20 очков в 21 матче.

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