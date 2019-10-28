СКАтились. Как петербургский клуб из лидера КХЛ превратился в середняка

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СКА по ходу нынешнего сезона превратился в посредственную команду, такую же, как и многие другие. Если редкие поражения от «Авангарда», «Спартака» и «Локомотива» у петербуржцев случались и ранее, то два подряд проигрыша «Нефтехимику» за короткий промежуток времени не укладываются в голове.

Перед началом сезона команду возглавил Алексей Кудашов, который входил в тренерский штаб предыдущего главного тренера Ильи Воробьева. До этого он имел опыт работы в ярославском «Локомотиве» с 2015 по 2017 год. 48-летнему специалисту пришлось перестраивать игру команды и искать новые сочетания из-за серьезных изменений в составе.

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СКА в межсезонье потерял ряд ключевых игроков. Основной вратарь Игорь Шестеркин, защитник Владислав Гавриков и нападающие Никита Гусев (лучший бомбардир прошлого регулярного чемпионата КХЛ), Николай Прохоркин и Михаил Мальцев отправились в НХЛ. Павел Дацюк перешел в екатеринбургский «Автомобилист», а Патрик Херсли — в «Спартак». С другой стороны, переходы серьезно разгрузили платежную ведомость команды.

С сезона-2020/21 КХЛ установила жесткий потолок зарплат, который будет составлять 900 млн рублей без возможности превышения. В сезоне-2018/19 потолок составил 850 млн рублей, штраф за его нарушение — 20% от суммы превышения, в сезоне-2019/20 потолок составляет 800 млн рублей, а штраф — 30%. Новый регламент заставляет менеджеров действовать более рационально. Из-за этого СКА не имеет возможности приобретать на замену ушедшим дорогостоящих звезд. По данным источников, ни один игрок СКА не входит в топ-30 самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ на данный момент.

Вратарскую бригаду пополнили Иван Налимов и лучший вратарь прошедшего молодежного чемпионата мира Петр Кочетков. Швед Магнус Хелльберг пропустил начало сезона. Налимов в прошлом чемпионате вчистую проиграл конкуренцию Игорю Бобкову в «Авангарде», а Кочетков практически не имел игровой практики в КХЛ. В линию нападения были приобретены Владимир Ткачев и Йоонас Кемппайнен из «Салавата Юлаева», Дмитрий Кагарлицкий, выступавший за московское «Динамо». Вернулся из НХЛ финн Йори Лехтеря. Оборонительную линию укрепил шведский защитник Лукас Бенгтссон, который выступал в местном чемпионате.

Атакующая линия СКА существенно изменилась, что привело к тому, что Кудашов был вынужден перестраивать игровые сочетания. Пока стабильно действует лишь первая тройка: Владимир Ткачев — Йори Лехтеря — Сергей Плотников. Остальные тройки постоянно претерпевают изменения, как и все бригады большинства.

СКА на данный момент занимает 14-е место в лиге по реализации численного преимущества. Списывать все на отсутствующего из-за травмы ведущего при большинстве защитника Динара Хафизуллина вряд ли стоит.

«Где-то не хватает и удачи, большинство не работает. Но думаю, что все сформируется. Еще половина сезона не прошла. Тренерский состав ищет сочетания звеньев. Команда совершенно новая, за один день не создается», — сказал в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

По сравнению с предыдущими годами, когда СКА много импровизировал в зоне соперников, нынешняя команда является больше рабочей. Игроки стараются правильно выполнять установку тренера и играть дисциплинированно. Форвардам не хватает нестандартных действий в атаке, из-за чего СКА создает меньше качественных моментов. Команда из Санкт-Петербурга много бросает по воротам, но большинство бросков наносятся не из выгодных позиций. По контролю шайбы СКА также является одной из лучших команд лиги, но в количество остроты это не перерастает.



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Отсутствие лидеров и слабая игра легионеров

После ухода опытных и надежных хоккеистов в лице Дацюка и Гусева у СКА не находится лидера как на площадке, так и за ее пределами. Кемппайнен и Кагарлицкий, которые должны были составить вторую ударную связку, в первой трети сезона выглядят неважно. Кагарлицкий по итогам прошлого регулярного чемпионата КХЛ стал третьим бомбардиром (24+37), выступая в «Динамо» в связке с Вадимом Шипачевым. В нынешнем сезоне 30-летний форвард пропустил шесть игр из-за того, что не попадал в состав. Результативность Кагарлицкого действительно оставляет желать лучшего (2+5), после гостевой игры с «Динамо» форвард отметил, что справедливо проигрывает конкуренцию партнерам.

Кемппайнен и вовсе пока не забросил ни одной шайбы при трех голевых передачах. Все легионеры СКА, помимо Лехтери, выглядят очень слабо. Другой центральный нападающий Ярно Коскиранта провел всего 13 игр и набрал 3 (2+1) очка. Защитник Давид Рундблад никогда не отличался стабильностью. В первой половине прошлого сезона он не проходил в состав команды Воробьева, а в концовке стал ключевым защитником и забросил несколько важных шайб в плей-офф. В нынешнем сезоне на счету шведа 8 (2+6) очков. Он неплохо действует при игре в большинстве, но уже допустил ряд результативных ошибок в обороне. Другой шведский защитник Лукас Бенгтссон получил травму в первом же матче, после чего на льду не появлялся.

«Легионеры плохо смотрятся, только Лехтеря еще держит уровень. Но в основном в СКА игру делали наши игроки», — отметил Кожевников.

18 октября СКА произвел обмен с «Витязем», в результате которого вратарь Петр Кочетков и нападающий Алексей Бывальцев отправились в подмосковную команду, а Артем Швец-Роговой и Александр Самонов — в Санкт-Петербург. 24-летний Самонов — главное вратарское открытие текущего чемпионата КХЛ, он занимает первое место в лиге по проценту отраженных бросков (97,1). Швец-Роговой наигрывается во второй тройке с Кагарлицким и не сумевшим пробиться в основной состав клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон» Антоном Бурдасовым.

После приобретения Самонова перестал получать шансы воспитанник СКА 21-летний Алексей Мельничук, который 3 из 12 игр в сезоне провел на ноль. Магнус Хелльберг, пропустивший начало сезона из-за травмы, также не выглядит оплотом надежности. С получением прав на Швеца-Рогового СКА наверняка расстанется с одним из дорогостоящих финских центрфорвардов — Коскирантой или Кемппайненом.

«Думаю, что Швец-Роговой усилит команду. Вратари-то у них и до этого молодые неплохо играли, но вот Самонов пришел. Получается, что ему в сезоне надо начинать тренироваться, чтобы найти взаимопонимание с защитниками. Думаю, что к плей-офф команда будет готова. СКА по-прежнему один из главных претендентов на Кубок Гагарина. Я думаю, СКА немножко не хватает психологии. А так в целом нормальная команда. Все ждут от СКА такой сумасшедшей игры, как раньше, но сейчас абсолютно другая команда. Надо подождать, со временем что-то сформируется. Характера не хватает, какими-то моментами играют», — считает Кожевников.

СКА не уволит Кудашова

Источник: РИА

Большие вопросы тренерскому штабу можно адресовать и по игре Александра Барабанова и Андрея Кузьменко, которые еще год назад рассматривались в качестве лидеров команды. Барабанов набирает мало очков (4+3), а Кузьменко и вовсе не попадал в состав в половине игр и не забросил ни одной шайбы при двух передачах. Помимо первой тройки все игры в нынешнем сезоне провели только защитники Ярослав Дыбленко и Артем Зуб. Зуб является самым надежным игроком обороны СКА, при это помогая и в атаке. На его счету 7 (4+3) набранных очков при показателе полезности «+11». Василий Токранов и Антон Белов восстановились после травм только в октябре и пока не набрали оптимальных кондиций.

«У СКА нет фундамента — игрока, на котором можно построить команду. По именам состав неплохой, но нет лидера. Им способны стать Зуб, Ткачев и Кагарлицкий, но Кагарлицкий сейчас мало играет, нужна встряска. К Ткачеву и Зубу наименьшие претензии, но они тоже нерегулярно набирают очки. У Зуба столько моментов, но забрасывает редко. С его данными не понимаю, почему он не тренирует бросок. Команде не хватает в завершающей стадии, она же не проигрывает 0:10, в основном все проигрыши в одну шайбу», — отметил Кожевников.

В сезоне-2015/16, когда СКА возглавлял Андрей Назаров, руководство решилось на перемены в тренерском штабе. Тогда в 21 матче петербуржцы одержали 10 побед и занимали 8-е место в Западной конференции. На данный момент у СКА также отрицательный баланс побед и поражений — 11 против 12. Вместо Назарова главным тренером был назначен Сергей Зубов, входивший в его тренерский штаб. Под его руководством команда добралась до финала конференции, где всухую проиграла ЦСКА.

В нынешнем тренерском штабе СКА возглавить команду может Анвар Гатиятулин, который имел успешный опыт работы главным тренером в «Тракторе». Команда из Челябинска в сезоне-2017/18 сумела выйти в финал конференции. Однако вице-президентом СКА и первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР) является один человек — Роман Ротенберг. Примеры Ильи Воробьева и Олега Знарка показывают, что увольнение из СКА означает увольнение из сборной России.

Кудашов же в ранге главного тренера сборной России не провел ни одного матча. Первым его турниром будет стартовый этап Евротура Кубок Карьяла, который пройдет с 7 по 10 ноября. Однако на него приглашен далеко не оптимальный состав из возможных игроков, поэтому делать выводы по результатам Евротура нецелесообразно. Глобальные итоги можно будет подводить только после чемпионата мира, который пройдет с 8 по 24 мая в Швейцарии.

«Руководство клуба не поднимает тему об отставке главного тренера. Мы видим, как тренерский штаб работает, какая обстановка в команде и раздевалке. Есть проблемы, но все хотят обыграть СКА. Это положительный момент, потому что матчи, которые проходят на самом высоком уровне, привлекают болельщиков и на арене, и у телевизоров», — отметил в беседе с ТАСС член совета директоров СКА Александр Медведев.

Несмотря на кризис, СКА по-прежнему уверенно располагается в зоне плей-офф. Нет сомнений в том, что к концу сезона армейцы из Санкт-Петербурга сумеют преобразиться и найти свою игру. Команда с таким подбором игроков будет фаворитом плей-офф, какое место бы ни заняла в регулярном чемпионате. Однако шансов побороться за Кубок Гагарина в нынешнем сезоне у СКА немного, так как слишком мощно выглядит главный конкурент — ЦСКА.