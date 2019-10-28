Нападающего «Трактора» наказали за драку

Нападающего «Трактора» Егора Фатеева наказали за драку на домашней арене, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Инцидент произошел 26 октября во время встречи «черно-белых» с «Амуром». Егор Фатеев — не просто участник силового конфликта, он его зачинщик. По крайней мере, так постановила комиссия, которая просмотрела материалы и наложила штраф на игрока за нарушение статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.