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14:19 (мск), источник: dostup1.ru

Нападающего «Трактора» наказали за драку

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча и принял решение не в пользу игрока.

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Нападающего «Трактора» Егора Фатеева наказали за драку на домашней арене, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.

Инцидент произошел 26 октября во время встречи «черно-белых» с «Амуром». Егор Фатеев — не просто участник силового конфликта, он его зачинщик. По крайней мере, так постановила комиссия, которая просмотрела материалы и наложила штраф на игрока за нарушение статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Время — 38:40.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, матч закончился для челябинцев поражением.

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Трактор
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1:1, 0:1, 0:0
Амур
Хоккей, КХЛ, Неделя 926.10.2019, 15:00 (МСК UTC+3)ЛА "Трактор" им В. Белоусова, 7260 зрителей
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1-й период
07:44Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин)
08:14Сергей Терещенко(Ярослав Косов)
10:14Лукаш Седлак
10:14Томаш Зогорна
12:36Командный штраф
2-й период
27:05Егор Фатеев
28:54Кирилл Рассказов(Михал Йордан, Томаш Зогорна)
29:19Павел Турбин
31:10Федор Малыхин
38:40Егор Фатеев
38:40Егор Фатеев
38:40Егор Фатеев
38:40Никита Камалов
38:40Никита Камалов
3-й период
42:24Илья Карпухин
44:57Максим Игнатович
49:30Томаш Зогорна
54:45Ярослав Косов
Статистика
37Штрафное время15
4Игра в большинстве5
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяСергей Кулаков(Россия, Тверь)
Главный судьяКонстантин Оленин(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
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  • Нереализованный буллит
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