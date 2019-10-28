Нападающего «Трактора» наказали за драку

Нападающего «Трактора» Егора Фатеева наказали за драку на домашней арене, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.
Инцидент произошел 26 октября во время встречи «черно-белых» с «Амуром». Егор Фатеев — не просто участник силового конфликта, он его зачинщик. По крайней мере, так постановила комиссия, которая просмотрела материалы и наложила штраф на игрока за нарушение статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ.
Время — 38:40.
Напомним, матч закончился для челябинцев поражением.
|Петерис Скудра
|Александр Гулявцев
|Иван Федотов
|Марек Лангхамер
|07:44
|Вячеслав Ушенин(Владислав Ушенин)
|08:14
|Сергей Терещенко(Ярослав Косов)
|10:14
|Лукаш Седлак
|10:14
|Томаш Зогорна
|12:36
|Командный штраф
|27:05
|Егор Фатеев
|28:54
|Кирилл Рассказов(Михал Йордан, Томаш Зогорна)
|29:19
|Павел Турбин
|31:10
|Федор Малыхин
|38:40
|Егор Фатеев
|38:40
|Егор Фатеев
|38:40
|Егор Фатеев
|38:40
|Никита Камалов
|38:40
|Никита Камалов
|42:24
|Илья Карпухин
|44:57
|Максим Игнатович
|49:30
|Томаш Зогорна
|54:45
|Ярослав Косов
|37
|Штрафное время
|15
|4
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Сергей Кулаков(Россия, Тверь)
|Главный судья
|Константин Оленин(Россия, Московская область)