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15:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» сообщил о возвращении на лед форварда из НХЛ

Американский нападающий «Барыса» Эрик Тангрэйди восстановился после травмы и вернулся на лед, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

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В текущем сезоне КХЛ форвард принял участие в 14 матчах и набрал семь (четыре шайбы и три ассиста) очков.

Следующий матч «Барыс» проведет 29 октября дома, когда примет магнитогорский «Металлург».

В «Барыс» Тангрэйди перешел 19 августа. Последний сезон 30-летний форвард провел в «Нью-Джерси», а в НХЛ он также успел поиграть за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль» и «Детройт».

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