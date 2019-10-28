«Барыс» сообщил о возвращении на лед форварда из НХЛ

В текущем сезоне КХЛ форвард принял участие в 14 матчах и набрал семь (четыре шайбы и три ассиста) очков.

В «Барыс» Тангрэйди перешел 19 августа. Последний сезон 30-летний форвард провел в «Нью-Джерси», а в НХЛ он также успел поиграть за «Питтсбург», «Виннипег», «Монреаль» и «Детройт».