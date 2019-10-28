Почти непробиваемая оборона, или как Андрей Скабелка улучшил «Барыс» в КХЛ

Столичная команда закрепилась в группе сильнейших в Восточной конференции — «Барыс» расположился на третьем месте с 29 очками. На первой позиции «Ак Барс» (33 очка), за ним идет «Авангард» (30 баллов). По дополнительным показателям казахстанский клуб обходит «Салават Юлаев», у которого тоже 29 баллов, но он четвертый. Замыкает ТОП-5 «Сибирь» с 28 очками.
Есть некоторые показатели, которые помогают команде Скабелки уверенно входить в зону плей-офф КХЛ.
Лучшие по реализации численного большинства (в процентах).
1. «Барыс» — 23,5 процента;
2. «Авангард» — 22,8 процента;
3. «Автомобилист» — 22,7 процента;
4. ЦСКА — 21,3 процента;
5. «Сочи» — 20,8 процента.
Лучшие по реализации численного большинства (по забитым голам).
1−2. «Барыс» и «Торпедо» — по 19 голов;
3. «Авангард» — 18 голов;
4. СКА — 17 голов;
5−7. ЦСКА, «Сочи» и «Витязь» — по 16 голов.
Лучшие по нейтрализации численного большинства (в процентах).
1. «Ак Барс» — 91,8 процента;
2. «Адмирал» — 90,8 процента;
3. ЦСКА — 89,8 процента;
4. «Барыс» — 88,7 процента;
5. «Йокерит» — 86,3 процента.
Лучшие по нейтрализации численного большинства (по пропущенным голам).
1. «Ак Барс» — семь голов;
2−3. «Барыс» и «Адмирал» — по восемь голов;
4. ЦСКА — девять голов;
5−7. «Йокерит», «Сибирь» и «Автомобилист» — по десять голов.
Лучшие по пропущенным голам (в общем).
1. ЦСКА — 30 голов;
2. «Барыс» — 36 голов;
3. «Сибирь» — 37 голов;
4. «Ак Барс» — 39 голов;
5. «Витязь» — 41 гол.
Если предыдущие пункты в расшифровке не нуждаются, но есть такой момент, который мы пропустить не можем. «Барыс» не впечатляет результатами в первых двух периодах, но по игре в третьем — один из в лучших в Лиге.
Лучшие по игре в третьих периодах.
1. ЦСКА — 31 очко (12 побед, семь ничьих и три поражения);
2. «Витязь» — 29 очков (13−3−6);
3. «Барыс» — 28 очков (10−8−3);
4−5. «Салават Юлаев» и «Сочи» — по 27 очков.
Лучшие по играм на выезде.
1. ЦСКА — 21 очко;
2. «Спартак» — 18 очков;
3. «Авангард» — 16 очков;
4−5. «Ак Барс» и «Барыс» — 15 очков.
Именно эти составляющие помогают «Барысу» серьезно рассчитывать на успех в плей-офф. Тренерский штаб сумел создать боеспособный коллектив без ярких исполнителей. Все, кто выходят на лед, отрабатывает и в обороне, и в атаке. Угроза для соперников исходит от любого игрока, хоть и не все успели набрать очки за результативность.
Напомним, следующий матч казахстанский клуб «Барыс» проведет завтра, 29 октября. Подопечные Андрея Скабелки на своем льду примут магнитогорский «Металлург», который занимает седьмое место на «Востоке».