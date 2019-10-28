Почти непробиваемая оборона, или как Андрей Скабелка улучшил «Барыс» в КХЛ

Источник: РИА "Новости"

Столичная команда закрепилась в группе сильнейших в Восточной конференции — «Барыс» расположился на третьем месте с 29 очками. На первой позиции «Ак Барс» (33 очка), за ним идет «Авангард» (30 баллов). По дополнительным показателям казахстанский клуб обходит «Салават Юлаев», у которого тоже 29 баллов, но он четвертый. Замыкает ТОП-5 «Сибирь» с 28 очками.

Есть некоторые показатели, которые помогают команде Скабелки уверенно входить в зону плей-офф КХЛ.

Читайте также «Барыс» сообщил о возвращении на лед форварда из НХЛ

Лучшие по реализации численного большинства (в процентах).

1. «Барыс» — 23,5 процента;

2. «Авангард» — 22,8 процента;

3. «Автомобилист» — 22,7 процента;

4. ЦСКА — 21,3 процента;

5. «Сочи» — 20,8 процента.

Лучшие по реализации численного большинства (по забитым голам).

1−2. «Барыс» и «Торпедо» — по 19 голов;

3. «Авангард» — 18 голов;

4. СКА — 17 голов;

5−7. ЦСКА, «Сочи» и «Витязь» — по 16 голов.



Нажмите,

чтобы включить звук Нажмите,чтобы включить звук

Лучшие по нейтрализации численного большинства (в процентах).

1. «Ак Барс» — 91,8 процента;

2. «Адмирал» — 90,8 процента;

3. ЦСКА — 89,8 процента;

4. «Барыс» — 88,7 процента;

5. «Йокерит» — 86,3 процента.

Лучшие по нейтрализации численного большинства (по пропущенным голам).

1. «Ак Барс» — семь голов;

2−3. «Барыс» и «Адмирал» — по восемь голов;

4. ЦСКА — девять голов;

5−7. «Йокерит», «Сибирь» и «Автомобилист» — по десять голов.

Лучшие по пропущенным голам (в общем).

1. ЦСКА — 30 голов;

2. «Барыс» — 36 голов;

3. «Сибирь» — 37 голов;

4. «Ак Барс» — 39 голов;

5. «Витязь» — 41 гол.

Если предыдущие пункты в расшифровке не нуждаются, но есть такой момент, который мы пропустить не можем. «Барыс» не впечатляет результатами в первых двух периодах, но по игре в третьем — один из в лучших в Лиге.

Лучшие по игре в третьих периодах.

1. ЦСКА — 31 очко (12 побед, семь ничьих и три поражения);

2. «Витязь» — 29 очков (13−3−6);

3. «Барыс» — 28 очков (10−8−3);

4−5. «Салават Юлаев» и «Сочи» — по 27 очков.

Лучшие по играм на выезде.

1. ЦСКА — 21 очко;

2. «Спартак» — 18 очков;

3. «Авангард» — 16 очков;

4−5. «Ак Барс» и «Барыс» — 15 очков.

Именно эти составляющие помогают «Барысу» серьезно рассчитывать на успех в плей-офф. Тренерский штаб сумел создать боеспособный коллектив без ярких исполнителей. Все, кто выходят на лед, отрабатывает и в обороне, и в атаке. Угроза для соперников исходит от любого игрока, хоть и не все успели набрать очки за результативность.