Андриевский назначен главным тренером клуба КХЛ «Сочи»
ТАСС, 28 октября. Александр Андриевский назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом сообщает
ТАСС, 28 октября. Александр Андриевский назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом сообщает
12 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб.
Отмечается, что тренерский штаб клуба покинули Береснев, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко. Новым тренером вратарей назначен Вадим Тарасов, а тренером по физподготовке — Александр Микульчик.
Выступавший на позиции нападающего Андриевский начал карьеру хоккеиста в минском «Динамо» в 1984 году. В 1991-м он был выбран на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» под общим 220-м номером, за североамериканский клуб он играл с 1992 по 1993 год. В 2005 году он в составе минского «Динамо» завершил карьеру. В качестве главного тренера он работал в белорусских «Динамо» и «Гомеле», а также в российских «Адмирале» и «Сибири».
«Сочи» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ занимает 10-е место, набрав в 22 матчах 17 очков.