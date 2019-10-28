Андриевский назначен главным тренером клуба КХЛ «Сочи»

Выступавший на позиции нападающего Андриевский начал карьеру хоккеиста в минском «Динамо» в 1984 году. В 1991-м он был выбран на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» под общим 220-м номером, за североамериканский клуб он играл с 1992 по 1993 год. В 2005 году он в составе минского «Динамо» завершил карьеру. В качестве главного тренера он работал в белорусских «Динамо» и «Гомеле», а также в российских «Адмирале» и «Сибири».