Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Амур
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Адмирал
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Хоккей. НХЛ
29.10
Баффало Сэйбрз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
29.10
Ванкувер Кэнакс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
52
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
10«Зенит» потерпел первое поражение в ЛЧ
15:41 (мск), источник: ТАСС

Андриевский назначен главным тренером клуба КХЛ «Сочи»

ТАСС, 28 октября. Александр Андриевский назначен главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

12 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отмечается, что тренерский штаб клуба покинули Береснев, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко. Новым тренером вратарей назначен Вадим Тарасов, а тренером по физподготовке — Александр Микульчик.

Выступавший на позиции нападающего Андриевский начал карьеру хоккеиста в минском «Динамо» в 1984 году. В 1991-м он был выбран на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» под общим 220-м номером, за североамериканский клуб он играл с 1992 по 1993 год. В 2005 году он в составе минского «Динамо» завершил карьеру. В качестве главного тренера он работал в белорусских «Динамо» и «Гомеле», а также в российских «Адмирале» и «Сибири».

«Сочи» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ занимает 10-е место, набрав в 22 матчах 17 очков.

Читайте также
Сочи
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Она на другой планете»: что фигуристы говорят о Трусовой
Российской биатлонистке отказано в переходе в сборную Сербии
Болельщиков «Спартака» 70 минут не выпускали со стадиона. Почему
У Малкина нашли паспорт США. Документ всплыл из-за скандала
15 лучших российских фигуристок за последние 10 лет (фото)
Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» подписал контракт с «Трактором»
Футболист забил победный гол бисиклетой с линии штрафной
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь