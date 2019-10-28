Он вернулся? «Джокер» Андрея Скабелки снова потащил «Барыс» в КХЛ

Лидер «Барыса» был неудержим в сезоне-2018/19: 53 очка помогли выиграть ему гонку среди бомбардиров-защитников в «регулярке», но в плей-офф Диц «потух» (3+1). Не заметен был капитан и в сентябре нового сезона — три очка (2+1) в семи играх. Стартовый месяц не получился полноценным из-за травмы, но вернулся игрок заметно отдохнувшим.

В октябре канадский хоккеист с казахстанским паспортом стал действовать продуктивнее: в десяти играх капитан набрал восемь очков (1+7). Серьезный прогресс помог Дицу вернуться в список бомбардиров-защитников с 11 очками (делит 12−13 место с Марком-Андре Граньяни из минского «Динамо»).



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Положительная динамика в игре Даррена сказалась и на результатах команды — в девяти матчах подряд с его участием команда не проигрывала в основное время. Серию прервал «Ак Барс», но и тут был светлый момент: Диц не только отдал голевую передачу в этой встрече, но и забил гол, который, правда, был отменен. Иначе клуб из Казахстана совершил бы камбэк, а успешная линия бы продолжилась.

До конца октября осталось провести две встречи — с «Металлургом» и «Автомобилистом» на своем льду. Обе команды находятся в определенном игровом кризисе, и Даррен с партнерами могут начать новую победную серию. Пройдено практически треть регулярного чемпионата — если Диц хочет приблизиться к своим лучшим показателям, ему нужно начинать работать еще активнее. Капитан это умеет.

«Джокер» столичной команды может не только вытаскивать «Барыс» из сложных ситуаций, но сделать еще сильнее. Считаем, что финиширует Даррен Диц с 35−40 очками за регулярный чемпионат и войдет в ТОП-3 среди бомбардиров-защитников.