Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов подписал контракт с «Трактором»

Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на один год.

В мае россиянин подписал контракт новичка с американским клубом, одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ при условии, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды «Хартфорд».