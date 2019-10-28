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17:41 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Кравцов подписал контракт с «Трактором»

ТАСС, 28 октября. Российский нападающий клуба национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталий Кравцов заключил соглашение с челябинским «Трактором». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Соглашение с 19-летним форвардом рассчитано на один год.

В мае россиянин подписал контракт новичка с американским клубом, одним из условием соглашения является возможность для Кравцова вернуться в КХЛ при условии, если он не будет заявлен в состав основной команды. В текущем сезоне он провел пять игр в Американской хоккейной лиге (АХЛ), выступая в фарм-клубе нью-йоркской команды «Хартфорд».

Кравцов на драфте 2018 года был выбран «Рейнджерс» под общим девятым номером. До перехода в американский клуб россиянин выступал за «Трактор». Он признавался лучшим новичком КХЛ сезона-2017/18, а также принял участие в матче всех звезд КХЛ 2019 года.

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