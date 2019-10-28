СКА прервал рекордную серию поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»
ТАСС, 28 октября. Петербургский СКА по буллитам победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
ТАСС, 28 октября. Петербургский СКА по буллитам победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
У СКА шайбу забросил Йоонас Кемппайнен (39-я минута), в составе «Северстали» отличился Егор Морозов (55). Победный буллит реализовал Владимир Ткачев.
Петербургский клуб прервал свою антирекордную пятиматчевую серию поражений в КХЛ, «Северсталь» проигрывает в пяти матчах кряду. Кемппайнен впервые отличился за СКА, финский нападающий провел свой 20-й матч за клуб. Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг сыграл 100-й матч в КХЛ и одержал 50-ю победу. Для петербургского клуба эта победа над «Северсталью» стала 24-й кряду — клуб из Череповца не может выиграть у СКА с 18 ноября 2012 года, тогда череповчане победили со счетом 4:3 Б.
СКА находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, набрав 28 очков в 24 матчах. «Северсталь» имеет в активе 20 очков в 23 играх и занимает девятую строчку в Западной конференции. В следующем матче СКА в гостях сыграет с подольским «Витязем» в среду, «Северсталь» на выезде сыграет со столичным «Спартаком» в четверг.
В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» переиграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3, несмотря на отставание к середине встречи с разницей в три шайбы. Вторую и третью шайбы нижнекамцы забросили с разницей в 20 секунд в начале третьего периода. «Нефтехимик» одержал шестую победу подряд и побил собственный рекорд по числу побед подряд в КХЛ. Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче, который прошел во Владивостоке 7 октября, сильнее оказались хозяева (2:0).
Казанский «Ак Барс» на своем льду оказался сильнее хабаровского «Амура» (3:1). Хабаровский клуб уступил в Казани в девятый раз подряд, в последний раз «Амур» победил «Ак Барс» в гостях 26 ноября 2013 года (2:1). «Амур» не может победить «Ак Барс» в последних пяти матчах КХЛ, последняя победа была одержана в Хабаровске 7 марта 2018 года (4:1).
|Андрей Разин
|Алексей Кудашов
|Владислав Подъяпольский
|Магнус Хелльберг
|29:47
|Командный штраф
|38:29
|Йоонас Кемппайнен(Артем Земченок)
|51:22
|Евгений Бодров
|54:47
|Егор Морозов(Владислав Кодола, Андрей Алексеев)
|победный бросок: Владимир Ткачев(СКА)
|2
|Штрафное время
|2
|1
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Максим Сидоренко(Беларусь, Минск)
|Главный судья
|Сергей Морозов(Россия, Московская область)