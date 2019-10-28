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21:57 (мск), источник: ТАСС

СКА прервал рекордную серию поражений в КХЛ, обыграв «Северсталь»

ТАСС, 28 октября. Петербургский СКА по буллитам победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

У СКА шайбу забросил Йоонас Кемппайнен (39-я минута), в составе «Северстали» отличился Егор Морозов (55). Победный буллит реализовал Владимир Ткачев.

Петербургский клуб прервал свою антирекордную пятиматчевую серию поражений в КХЛ, «Северсталь» проигрывает в пяти матчах кряду. Кемппайнен впервые отличился за СКА, финский нападающий провел свой 20-й матч за клуб. Шведский голкипер СКА Магнус Хелльберг сыграл 100-й матч в КХЛ и одержал 50-ю победу. Для петербургского клуба эта победа над «Северсталью» стала 24-й кряду — клуб из Череповца не может выиграть у СКА с 18 ноября 2012 года, тогда череповчане победили со счетом 4:3 Б.


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СКА находится на втором месте турнирной таблицы Западной конференции КХЛ, набрав 28 очков в 24 матчах. «Северсталь» имеет в активе 20 очков в 23 играх и занимает девятую строчку в Западной конференции. В следующем матче СКА в гостях сыграет с подольским «Витязем» в среду, «Северсталь» на выезде сыграет со столичным «Спартаком» в четверг.

В другом матче дня нижнекамский «Нефтехимик» переиграл владивостокский «Адмирал» со счетом 4:3, несмотря на отставание к середине встречи с разницей в три шайбы. Вторую и третью шайбы нижнекамцы забросили с разницей в 20 секунд в начале третьего периода. «Нефтехимик» одержал шестую победу подряд и побил собственный рекорд по числу побед подряд в КХЛ. Команды встретились во второй раз в текущем сезоне, в первом матче, который прошел во Владивостоке 7 октября, сильнее оказались хозяева (2:0).

Казанский «Ак Барс» на своем льду оказался сильнее хабаровского «Амура» (3:1). Хабаровский клуб уступил в Казани в девятый раз подряд, в последний раз «Амур» победил «Ак Барс» в гостях 26 ноября 2013 года (2:1). «Амур» не может победить «Ак Барс» в последних пяти матчах КХЛ, последняя победа была одержана в Хабаровске 7 марта 2018 года (4:1).

Северсталь
1:2Б
0:0, 0:1, 1:0, 0:0
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 1028.10.2019, 19:00 (МСК UTC+3)МАУ "Ледовый дворец", 4615 зрителей
Главные тренеры
Андрей РазинАлексей Кудашов
Вратари
Владислав ПодъяпольскийМагнус Хелльберг
2-й период
29:47Командный штраф
38:29Йоонас Кемппайнен(Артем Земченок)
3-й период
51:22Евгений Бодров
54:47Егор Морозов(Владислав Кодола, Андрей Алексеев)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Владимир Ткачев(СКА)
Статистика
2Штрафное время2
1Игра в большинстве1
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяМаксим Сидоренко(Беларусь, Минск)
Главный судьяСергей Морозов(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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