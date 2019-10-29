Контракт с новым тренером ХК «Сочи» Андриевским рассчитан до конца сезона

12 октября с поста главного тренера «Сочи» был уволен Сергей Зубов, исполняющим обязанности был назначен Леонид Береснев, входивший в его штаб.
В понедельник Андриевский сменил Береснева.
«Контракт рассчитан до конца сезона. Задачи у нас не поменялись. На данный момент это выход в плей-офф», — отметил Воропаев.
В прошлом сезоне Андриевский возглавлял новосибирскую «Сибирь», под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ, заняв девятое место в Восточной конференции. Ранее в КХЛ Андриевский тренировал минское «Динамо» и владивостокский «Адмирал».
«Сочи» в турнирной таблице Западной конференции КХЛ занимает 10-е место, набрав в 22 матчах 17 очков.