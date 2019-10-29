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15:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хоккейный клуб «Спартак» расторг контракт с Кутузовым

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» разорвал соглашение с чемпионом мира 2014 года защитником Александром Кутузовым, сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Кутузов в мае подписал контракт со «Спартаком» на один сезон. 33-летний защитник провел за «красно-белых» пять матчей, после чего 26 сентября был помещен клубом в список отказов.

Кутузов в октябре провел девять матчей в ВХЛ за воскресенский «Химик» (клуб-партнер «Спартака»), отметившись двумя заброшенными шайбами.

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