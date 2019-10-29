Восемь бросков — четыре гола. Игрок «Барыса», который имеет высокий процент реализации в КХЛ

Фланговый форвард начал в столичной команде третий сезон в КХЛ.

В прошлом турнире Асетов отметился девятью очками (5+4 с учетом плей-офф), а в стартовавшем забил уже четыре гола и идет на личный рекорд.

Все свои шайбы казахстанец провел в равных составах и потребовалось ему на это лишь восемь бросков (50 процентов реализации). А в матчах когда Алихан отличался, то показывал и вовсе 100 процентов.

Два гола рижскому «Динамо» он забил с двух бросков (100 процентов). Аналогичная статистика была, когда Алихан отправлял шайбы в ворота «Локомотива» и «Ак Барса». Серия еще активна и может продолжиться в игре с «Металлургом».