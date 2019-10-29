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16:31 (мск), источник: Vesti.kz

Восемь бросков — четыре гола. Игрок «Барыса», который имеет высокий процент реализации в КХЛ

Нападающий «Барыса» Алихан Асетов может обновить личный рекорд результативности в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), реализуя практически каждый свой бросок. Подробнее о статистике 23-летнего форварда — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Фланговый форвард начал в столичной команде третий сезон в КХЛ.

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В прошлом турнире Асетов отметился девятью очками (5+4 с учетом плей-офф), а в стартовавшем забил уже четыре гола и идет на личный рекорд.

Все свои шайбы казахстанец провел в равных составах и потребовалось ему на это лишь восемь бросков (50 процентов реализации). А в матчах когда Алихан отличался, то показывал и вовсе 100 процентов.

Два гола рижскому «Динамо» он забил с двух бросков (100 процентов). Аналогичная статистика была, когда Алихан отправлял шайбы в ворота «Локомотива» и «Ак Барса». Серия еще активна и может продолжиться в игре с «Металлургом».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» столичный «Барыс» проведет сегодня, 29 октября. Казахстанский клуб занимает третье место на «Востоке» с 29 очками, а магнитогорцы идут восьмыми (23 балла).

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