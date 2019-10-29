«Барыс» проиграл «Металлургу» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ
Хоккеисты «Барыса» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Барыса» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра прошла сегодня, 29 октября, в
Счет в матче был открыт на шестой минуте, когда отличился форвард «Металлурга» Денис Паршин. Отыграться «Барыс» смог во втором периоде — на 30-й минуте большинство реализовал капитан казахстанского клуба Даррен Диц.
Равный счет в матче держался совсем недолго. Победу «Металлургу» на 33-й минуте принес защитник Максим Матушкин.
Для «Барыса» это поражение стало третьим подряд и девятым в сезоне, а «Металлург» одержал 11-ю победу. Казахстанский клуб с 29 очками идет четвертым в Восточной конференции, а магнитогорцы, у которых теперь 25 баллов, поднялись на шестое место.
В следующем матче «Барыс» 31 октября дома сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнется в 19:30 по времени
|Андрей Скабелка
|Илья Воробьев
|Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)
|Станислав Галимов
|05:47
|Денис Паршин
|08:40
|Аркадий Шестаков
|09:40
|Брэндон Козун
|28:20
|Евгений Тимкин
|29:58
|Даррен Дитц(Роман Старченко, Корбан Найт)
|32:56
|Максим Матушкин(Егор Коробкин, Евгений Тимкин)
|34:01
|Деннис Расмуссен
|35:53
|Егор Яковлев
|53:35
|Эрик Тангрэди
|58:43
|Евгений Тимкин
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Александр Соин(Россия, Москва)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)