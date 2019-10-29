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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» проиграл «Металлургу» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Хоккеисты «Барыса» проиграли магнитогорскому «Металлургу» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра прошла сегодня, 29 октября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт на шестой минуте, когда отличился форвард «Металлурга» Денис Паршин. Отыграться «Барыс» смог во втором периоде — на 30-й минуте большинство реализовал капитан казахстанского клуба Даррен Диц.

Равный счет в матче держался совсем недолго. Победу «Металлургу» на 33-й минуте принес защитник Максим Матушкин.

Для «Барыса» это поражение стало третьим подряд и девятым в сезоне, а «Металлург» одержал 11-ю победу. Казахстанский клуб с 29 очками идет четвертым в Восточной конференции, а магнитогорцы, у которых теперь 25 баллов, поднялись на шестое место.

В следующем матче «Барыс» 31 октября дома сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. Встреча начнется в 19:30 по времени Нур-Султана.

Барыс
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 1029.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена"
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Станислав Галимов
1-й период
05:47Денис Паршин
08:40Аркадий Шестаков
09:40Брэндон Козун
2-й период
28:20Евгений Тимкин
29:58Даррен Дитц(Роман Старченко, Корбан Найт)
32:56Максим Матушкин(Егор Коробкин, Евгений Тимкин)
34:01Деннис Расмуссен
35:53Егор Яковлев
3-й период
53:35Эрик Тангрэди
58:43Евгений Тимкин
Статистика
4Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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