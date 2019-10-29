«Барыс» проиграл «Металлургу» и потерпел третье подряд поражение в КХЛ

Игра прошла сегодня, 29 октября, в Нур-Султане и завершилась со счетом 1:2.

Счет в матче был открыт на шестой минуте, когда отличился форвард «Металлурга» Денис Паршин. Отыграться «Барыс» смог во втором периоде — на 30-й минуте большинство реализовал капитан казахстанского клуба Даррен Диц.

Равный счет в матче держался совсем недолго. Победу «Металлургу» на 33-й минуте принес защитник Максим Матушкин.

Для «Барыса» это поражение стало третьим подряд и девятым в сезоне, а «Металлург» одержал 11-ю победу. Казахстанский клуб с 29 очками идет четвертым в Восточной конференции, а магнитогорцы, у которых теперь 25 баллов, поднялись на шестое место.