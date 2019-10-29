Клуб Доуса потерпел седьмое подряд поражение перед матчем с «Барысом»

Игра в Новосибирске проходила сегодня, 29 октября, и завершилась со счетом 3:0. На 11-й минуте забил Никита Михайлов, на 22-й — Юкка Пельтола, а на 59-й — Данил Романцев.

Эта победа стала для «Сибири» пятой подряд, а «Авто» потерпел седьмое поражение кряду. У клуба из Екатеринбурга в первом звене вышел экс-капитан «Барыса» и участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана Найджел Доус.

С 30 очками «Сибирь» идет третьей, а «Авто» с 22 баллами занимает десятое место. На четвертой позиции с 29 очками расположился «Барыс», который сегодня на своем поле уступил «Металлургу» — 1:2.