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19:41 (мск), источник: Vesti.kz

Клуб Доуса потерпел седьмое подряд поражение перед матчем с «Барысом»

Хоккеисты «Сибири» победили екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра в Новосибирске проходила сегодня, 29 октября, и завершилась со счетом 3:0. На 11-й минуте забил Никита Михайлов, на 22-й — Юкка Пельтола, а на 59-й — Данил Романцев.

Эта победа стала для «Сибири» пятой подряд, а «Авто» потерпел седьмое поражение кряду. У клуба из Екатеринбурга в первом звене вышел экс-капитан «Барыса» и участник двух ЧМ в составе сборной Казахстана Найджел Доус.

С 30 очками «Сибирь» идет третьей, а «Авто» с 22 баллами занимает десятое место. На четвертой позиции с 29 очками расположился «Барыс», который сегодня на своем поле уступил «Металлургу» — 1:2.

31 октября «Барыс» в Нур-Султане примет «Авто». Игра начнется в 19:30 по столичному времени.

Сибирь
3:0
1:0, 1:0, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 1029.10.2019, 15:30 (МСК UTC+3)ЛДС "Сибирь", 6869 зрителей
Главные тренеры
Николай ЗаварухинАндрей Мартемьянов
Вратари
Харри СятериЯкуб Коварж(Якуб Коварж)
1-й период
02:46Юрки Йокипакка
06:33Ярослав Хабаров
10:29Никита Михайлов(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
2-й период
21:32Юкка Пелтола(Николай Тимашов)
3-й период
42:36Виталий Попов
42:52Вячеслав Литовченко
45:34Андрей Ермаков
58:44Данил Романцев(Виктор Комаров)
Статистика
6Штрафное время4
2Игра в большинстве3
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Белов(Россия, Ярославль)
Главный судьяИван Фатеев(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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