Клуб Доуса потерпел седьмое подряд поражение перед матчем с «Барысом»
Хоккеисты «Сибири» победили екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Хоккеисты «Сибири» победили екатеринбургский «Автомобилист» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра в Новосибирске проходила сегодня, 29 октября, и завершилась со счетом 3:0. На 11-й минуте забил Никита Михайлов, на 22-й — Юкка Пельтола, а на 59-й — Данил Романцев.
Эта победа стала для «Сибири» пятой подряд, а «Авто» потерпел седьмое поражение кряду. У клуба из Екатеринбурга в первом звене вышел
С 30 очками «Сибирь» идет третьей, а «Авто» с 22 баллами занимает десятое место. На четвертой позиции с 29 очками расположился «Барыс», который сегодня на своем поле уступил «Металлургу» — 1:2.
31 октября «Барыс» в
|Николай Заварухин
|Андрей Мартемьянов
|Харри Сятери
|Якуб Коварж(Якуб Коварж)
|02:46
|Юрки Йокипакка
|06:33
|Ярослав Хабаров
|10:29
|Никита Михайлов(Микаэль Руохомаа, Юрки Йокипакка)
|21:32
|Юкка Пелтола(Николай Тимашов)
|42:36
|Виталий Попов
|42:52
|Вячеслав Литовченко
|45:34
|Андрей Ермаков
|58:44
|Данил Романцев(Виктор Комаров)
|6
|Штрафное время
|4
|2
|Игра в большинстве
|3
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Белов(Россия, Ярославль)
|Главный судья
|Иван Фатеев(Россия, Московская область)