«Нужен кураж с вдохновением». Скабелка — о поражении «Магнитке», неудачной серии и возможных новичках

По словам белорусского специалиста, его подопечным не хватает куража, чтобы забрасывать больше шайб.

— Достаточно высокий был накал, хоккей достаточно быстрый. Мы здорово двигались во втором периоде. Удалось нам перехватить инициативу и гол забили. Но затем пропустили контратаку и после этого, наверное, в третьем периоде не совсем мы играли так, как хотели. «Металлург» оборонялся здорово, строил оборону в средней зоне.

Мы хотели перестроиться, но по ходу не смогли. На индивидуальные действия больше сбивались, по одному начинали вбрасывать. Для «Металлурга» это было достаточно просто. Но, тем не менее, у нас было достаточно шансов, чтобы перевести игру в овертайм. Не смогли. Сложно забиваем. Достаточно мало забиваем для того, чтобы контролировать матч. Работаем над ошибками и двигаемся дальше.



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— Планируете ли усилить линию атаки?

— Хороший вопрос. Но я вам могу сказать, что, наверное, чтобы забивать, нужен кураж. Мы очень много матчей играем с разницей в одну шайбу. Выигрываем, проигрываем. Возможно, ребята чуть-чуть потеряли, не скажу, что свежесть, но… Еще раз скажу — мы много работаем, много создаем моментов, но в завершении не хватает. Чтобы забивать голы, нужно расправить немножко плечи, поймать кураж с вдохновением. Вот этого нам немного не хватает.

По поводу приобретений — ну, сейчас сезон идет, кого? Кто не нужен другим командам? Не знаю, нужно нам это или нет. Конечно, мы бы хотели еще усилиться. Мы ведем в этом направлении работу. Получится — будет здорово.