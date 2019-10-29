Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Куньлунь
13
Хоккей. НХЛ
30.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
30.10
Торонто Мэйпл Ливз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
30.10
Нью-Йорк Рейнджерс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
30.10
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
30.10
Каролина Харрикейнз
Калгари Флэймз
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Авангард
10
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Йокерит
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Салават Юлаев
31
Хоккей. НХЛ
30.10
Детройт Ред Уингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Локомотив
21
Хоккей. НХЛ
30.10
Нэшвилл Предаторз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
30.10
Даллас Старз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
30.10
Анахайм Дакс
Виннипег Джетс
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Автомобилист
30
Все события
Фоторепортажи
11ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в ЛЕ
15Вся красота женского тенниса на WTA Finals
19:48 (мск), источник: Vesti.kz

«Все будет хорошо». Капитан «Барыса» высказался о спаде команды и рассказал о работе над ошибками

Капитан «Барыса» Даррен Диц считает, что рано говорить о спаде команды. В интервью корреспонденту Vesti.kz после поражения от «Магнитки» защитник отметил, что команда работает над ошибками и скоро вернется в победный ритм.

Наверх

— Даррен, такой близкий счет и много моментов было у твоей команды, что помешало набрать очки?

— Мы работали действительно очень много на льду. Мы сыграли действительно хороший матч. У нас было много моментов. Но мы не смогли забить еще. И это причина, по которой мы проиграли.

— Последние матчи команда мало набирает очки, в основном по одному, в последних двух вообще по нулям. Можно говорить, что у команды спад?

— Это КХЛ. Это реально сильная лига, где все команды сильные. И нужно каждый раз показывать свой лучший хоккей. Мы это знаем. Мы над этим работаем. И все хорошо. Пока у нас некоторые проблемы с забиванием. Но мне нравится, как мы работаем, и все будет хорошо.

Напомним, «Барыс» проиграл «Металлургу» со счетом 1:2 и продлил проигрышную серию до трех матчей. В следующей встрече 31 октября команда дома сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Барыс
1:2
0:1, 1:1, 0:0
Металлург Мг
Хоккей, КХЛ, Неделя 1029.10.2019, 16:30 (МСК UTC+3)"Барыс-Арена", 8425 зрителей
Главные тренеры
Андрей СкабелкаИлья Воробьев
Вратари
Эдвард Паскуале(Эдвард Паскуале)Станислав Галимов
1-й период
05:47Денис Паршин
08:40Аркадий Шестаков
09:40Брэндон Козун
2-й период
28:20Евгений Тимкин
29:58Даррен Дитц(Роман Старченко, Корбан Найт)
32:56Максим Матушкин(Егор Коробкин, Евгений Тимкин)
34:01Деннис Расмуссен
35:53Егор Яковлев
3-й период
53:35Эрик Тангрэди
58:43Евгений Тимкин
Статистика
4Штрафное время10
5Игра в большинстве2
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАлександр Соин(Россия, Москва)
Главный судьяДенис Наумов(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Барыс
НовостиМатчиСоставСтатистика
Металлург Мг
НовостиМатчиСоставСтатистика
КХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Тренер "Автомобилиста" приготовился к отставке перед матчем с "Барысом"
«Вопрос о российском флаге» на Олимпиаде откладывается
Российскому боксеру присвоен статус суперчемпиона мира
СМИ сообщили о намерении ЦСКА провести два трансфера зимой
Звезду сборной России по хоккею сослали в запас в клубе НХЛ
Юрий Семин прокомментировал высказывание Роналду о «Локомотиве»
«Спартак» обыграл «Йокерит» и одержал пятую победу подряд в КХЛ
«Витесс» Слуцкого вышел во второй раунд Кубка Нидерландов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь