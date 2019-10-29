«Все будет хорошо». Капитан «Барыса» высказался о спаде команды и рассказал о работе над ошибками

— Даррен, такой близкий счет и много моментов было у твоей команды, что помешало набрать очки?

— Мы работали действительно очень много на льду. Мы сыграли действительно хороший матч. У нас было много моментов. Но мы не смогли забить еще. И это причина, по которой мы проиграли.

— Последние матчи команда мало набирает очки, в основном по одному, в последних двух вообще по нулям. Можно говорить, что у команды спад?

— Это КХЛ. Это реально сильная лига, где все команды сильные. И нужно каждый раз показывать свой лучший хоккей. Мы это знаем. Мы над этим работаем. И все хорошо. Пока у нас некоторые проблемы с забиванием. Но мне нравится, как мы работаем, и все будет хорошо.